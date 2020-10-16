TODAYS TOP NEWS FRIDAY OCTOBER 16, 2020
Oct 16th, 2020 by headlines
*MORE DISPLACED WORKERS IN THE TOURISM-RELATED SECTORS RECEIVE RICE ASSISTANCE FROM THE PROVINCIAL GOVERNMENT
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*GIPAUBOS SA LOCKDOWN ANG MUNISIPYO SA SAGBAYAN HUMAN NAGPOSITIBO SA COVID ANG USA KA EMPLEYADO
*HUGTANONG GIHATAGAN OG PAGTAGAD SA DEPARTMENT OF EDUCATION ANG KAMPANYA SA MENTAL HEALTH AWARENESS SA MGA KABATAAN ILABI NA KARON NGA DUNAY MGA TINUN-AN NGA DILI MALIKAYAN MAKASINATI OG PROBLEMA UG DEPRESYON SA PAGTUON DALA SA NASINATI NGA KALISOD TUNGOD SA COVID19 PANDEMIC
*GIREKOMENDAR ANG PAGPASIRA SA MABAW REEF HUMAN MADAUT ANG MGA PAGANG TUNGOD SA PAGKASANGAD SA USA KA BARKO
*NAGPAABOT PA SI PROVINCIAL ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES OFFICER (PENRO) CHARLIE FABRE SA TUBAG SA REGIONAL DIRECTOR SA DENR KABAHIN SA GI-ENDORSONG PROYEKTO NGA PAGTUKOD OG USA KA NATURE RESORT SA LUNGSOD SA ALBURQUERQUE
*PAGLAUM LABINA SA MGA BOL-ANON MAOY SENTRO SA PAGHANDOM SA IKA-PITO NGA SUMAD SA KUSOG NGA LINOG NGA MITAY-OG SA BOHOL
*NAGSUGOD NA SA ILANG TRABAHO ANG GATUSAN KA MGA CONTACT TRACERS NGA GI-DEPLOY SA KALUNGSURAN DINHI SA LALAWIGAN SA BOHOL ALANG SA PADAYONG PAKIGBATOK SA COVID19
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