*NEW MEMBERS OF MUNICIPAL TASK FORCE TO END LOCAL COMMUNIST ARMED CONFLICT (ELCAC) IN CLARIN TAKE OATH BEFORE GOVERNOR ART YAP

*OF THE 33 ACTIVE CASES OF COVID-19 IN BOHOL, 24 ARE RECORDED IN TAGBILARAN CITY WHERE 22 ARE CONSIDERED LOCAL TRANSMISSIONS

………….

*MIANI OG NAGKADAIYANG REAKSYON GIKAN SA KATAWHAN ANG MIKATAP SA FACEBOOK NGA HULAGWAY SA MGA OPISYAL SA BOHOL NGA MITAMBONG SA USA KA BIRTHDAY PARTY

*20 KA BOL-ANON NAKAPASAR SA NOVEMBER 2020 PHYSICIANS LICENSURE EXAMINATION

*GIPAMATUD-AN SA MGA KANHI SAKOP SA NPA DINHI SA BOHOL NGA ANG ILANG KANHI MGA KAUBANG ARMADONG GRUPO MAOY NAGPALUYO SA NAHITABONG PAGPATAY SA PIPILA KA TAWO NGA KANHI USAB MISERBISYO SA KASUNDALOHAN

*NAGPLANO ANG OFFICE OF THE CIVIL DEFENSE NGA MAGTUKOD OG PCR LAB DINHI SA BOHOL

*ILUSAD KARONG ADLAWA SA CITY HALL ANG ONLINE PORTAL ALANG SA MGA MOLUKAT OG BUSINESS PERMITS UG IPAHIGAYON SAB KARONG ADLAWA ANG BUSINESS FORUM PINAAGI SA ZOOM DIIN ANG KUKABILDO IPAAGI LANG SA VIDEO CONFERENCE SA INTERNET

*MIDUGANG OG PADANGAT OG HINABANG ANG LGU UG MGA KATAWHAN SA LUNGSOD SA LOAY ALANG SA MGA BIKTIMA SA BAGYO SA DIDTO SA LUZON PINAAGI SA TABANG LUZON FUND DRIVE SA DYRD-BOHOL CHRONICLE

*USA KA BATAN-ONG LALAKI KINSA GIAKUSAHAN NGA NANGLUGOS ANG GISIKOP SA PINUY-ANAN NIINI SA PUROK 6, BRGY. SINANDIGAN LUNGSOD SA UBAY

