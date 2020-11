TODAYS TOP NEWS FRIDAY NOVEMBER 13, 2020: *GOV. ART YAP GROOMS SAGBAYAN TO THE LIVESTOCK AND POULTRY CAPITAL OF BOHOL*BIATF CLARIFIES THAT THE TOURISTS WHO ARE WELCOME IN BOHOL ARE ONLY THOSE WHO COME FOR MEETINGS, INCENTIVES, CONFERENCES AND EXHIBITIONS AND THEY ARE NOT ALLOWED TO INTEGRATE WITH THE COMMUNITY UNLIKE LSIs OR BOHOLANOS WHO WANT TO COME HOME TO JOIN THEIR FAMILIES AND INTEGRATE WITH THE COMMUNITY..............*GIKLARO NI MAYOR CHRISTOPHER TUTOR NGA WALA SIYAY PLANO NGA MODAGAN PAGKA-VICE GOVERNOR SA PINILIAY SA 2022 SUKWAHI SA GIPAGARPAR SA IYANG MGA TIGSAWAY NGA MO-TANDEM SIYA KANG KONGRESISTA ARIS AUMENTADO KINSA NABANIOG USAB NGA MOLANSAD SA PAGKAGOBERNADOR*PADAYON SI KONGRESISTA ERICO AUMENTADO SA PAGPAKUTAY OG LINYA SA KURYENTE PAINGON SA TAGSA TAGSA KA MGA PINUY-ANAN SA MGA ISLANG BARANGAY SA SEGUNDO DISTRITO*NAKA-RECOVER NA ANG UPAT KA MGA SAKOP SA PHILIPPINE ARMY NGA NAG-POSITIVE SA COVID19, SAMTANG GIPAABOT NGA MADUGANGAN PA ANG RECOVERY GIKAN SA MAONG HAN-AY*GITUOHANG NIA PA SA BOHOL NAGTAGOTAGO ANG KANHI SUNDALO NGA MIPATAY NI KANHI KONSEHAL CAROLINO PAHANG UG PAG-UMANGKON*NASIKOP SA PDEA ANG USA KA BABAYE NGA KAWANI SA TAGBILARAN CITY HALL SA DIHANG NAKAIPSOT ANG BANA NGA MAO UNTAY TARGET SA BUY BUST OPERATION*PADAYON NGA GIBARUGAN NI MAYOR LEONILA MONTERO SA LUNGSOD SA PANGLAO ANG MGA NAHA-UNA NIINING PAMAHAYAG LABOT SA PAGHULAGWAY NGA PAN-OS GYUD ANG IMPLEMENTING RULES AND REGULATION SA PROBINSYA LABOT SA PAG-OPERATE SA LOKAL NGA TURISMO SA MAONG LUNGSOD SAMA SA PAGDAWAT OG MGA BISITA, PAG-ABLI SA MGA HOTEL, RESORT UG RESTAURANT*GIHINGUSGAN SA SECURITIES ANG EXCHANGE COMMISSION ANG KAMPANYA BATOK SA NAGKALAT NGA MGA INVESTMENT NGA NAGPAHIMULOS KARONG PANAHON SA PANDEMYA; PUBLIKO GIAWHAG SA PAGKONSULTA UNA SA KOMISYON SA DILI PA MOSULOD SA NEGOSYO SA PAMUHUNAN