* 61 MORE OFWs EXPECTED TODAY; AND GOVERNOR ART YAP WAS ONLY INFORMED ABOUT IT AT AROUND 9:30 PM LAST NIGHT AFTER HE INQUIRED FROM DILG, IATF AND OWWA

* PROTOCOLS WERE NOT FOLLOWED IN COORDINATING THE RETURN OF OFWs TO THEIR PROVINCES, ACCORDING TO PEACE PROCESS SECRETARY CARLITO GALVEZ JR. WHO IS THE CHIEF IMPLEMENTER OF THE GOVERNMENT’S NATIONAL POLICY ON ADDRESSING THE CORONAVIRUS PANDEMIC

* GIPAMAHAYAG NI DR. JEFF ONG, ANG PRESIDENTE SA BOHOL MEDICAL SOCIETY UG SAKOP SA TECHNICAL WORKING GROUP SA BOHOL NGA KINAHANGLAN ISIPON SA POSITIBO SA COVID-19 ANG DUHA KA OFW NGA NIULI DINHI SA LALAWIGAN SA DIHANG GIPAUBOS SILA SA PCR TEST DIDTO SA SUGBO BISAN PA MAN NGA PAGDUDA RA NGA POSITIBO ANG GIPAGAWAS NGA PAMAHAYAG SA REGIONAL DIRECTOR SA DOH; SAMTANG GIPAABOT PA ANG PAGPAGAWAS SA RESULTA SA IKADUHANG PCR TEST SA 65 KA OFW

* DUNAY PAY TULO KA MGA BARANGAY SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN ANG WA PA MAKADAWAT TANANG RESIDENTE OG TAG-USA KA SAKONG BUGAS GIKAN SA LOKAL NGA KAGAMHANAN ISIP HINABANG NING PANAHON SA KRISIS SA COVID19

* GIPAMAHAYAG SA PRESIDENTE SA BOHOL MEDICAL SOCIETY NGA MAS MAAYO NGA MAPADAYON ANG GENERAL COMMUNITY QUARANTINE TUNGOD KAY RISGO ANG BOHOL GUMIKAN SA DAGHANG MOPUGOS OG SULOD SA LALAWIGAN

* MOKABAT NA SA HALOS USA KA BILYON KA PESOS ANG NA PAY-OUT NGADTO SA MGA BENEFICIARIES SA TIBOOK BOHOL PINAAGI SA SOCIAL AMELIORATION PROGRAM (SAP) SA GOBYERNO

* NEGATIBO SA COVID-19 ANG BAG-ONG HEPE SA KAPULISAN SA BOHOL UG DUHA KA KAUBAN KINSA KASAMTANGANG NAKA-KWARANTINA SA PANGLAO

* TULO NALANG SA LIMA KA MGA OFWs NGA GIPANGSIP-ON UG UBO ANG PADAYON PANG NAGPAAYO, SUMALA KANG DR. YUL LOPEZ TIGPAMABA SA COVID19 TECHNICAL WORKING GROUP SA KAPITOLYO

* USA KA CONSTRUCTION FOREMAN ANG NABANGALAN NGA WA NAY KINABUHI SAMTANG NAGBITAY PUNUAN SA LOMBOY SA LUNGSOD SA PANGLAO

