TODAYS TOP NEWS SATURDAY MAY 16, 2020: * ONE DOCTOR AND TWO MEDICAL TECHNOLOGISTS SENT BY THE GALLARES HOSPITAL TO TRAIN IN CEBU TESTED POSITIVE OF COVID 19 IN A PCR TEST; WHILE THE REST OF THE OFWs AND BOHOL RESIDENTS WHO SUBMITTED FOR TESTING IN THE PROCESS OF CONTACT TRACING AND COMMUNITY SWABBING ARE ALL NEGATIVE OF COVID-19* PROVINCIAL GOVERNMENT DRAFTS PROTOCOL ON RECEIVING LOCALLY STRANDED INDIVIDUALS, WHILE COVID19 ACTION PLAN CHIEF IMPLEMENTER CARLITO GALVEZ ADVISES LGUs TO COORDINATE IN SENDING AND RECEIVING LOCAL STRANDED INDIVIDUALS TO AVOID REFUSALS-------------------------------------------------------------------------* TUN-AN PA SA COVID19 TECHNICAL WORKING GROUP SA KAPITOLYO KUNG UNSAY MGA PAMAAGI NGA ILATAG ALANG SA MGA STRANDED NGA MGA BOL-ANON SA MANILA UG BISAN SA MINDANAO NGA GUSTONG MAMAULI USAB DINHI SA PROBINSYA* GIKUMPIRMA SA HEPE SA BARANGAY AFFAIRS AND CONSTITUENCY UNIT (BACU) ALVIN ACUZAR ANG REKLAMO SA PIPILA KA MGA RESIDENTE SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN ILABI NA SA BARANGAY BOOY NGA NAKADAWAT OG BAHO NGA BUGAS* NAKAULI NA SA ILANG MGA LUNGSOD ANG 58 KA OFWs HUMAN SA ILANG SOBRA SA 14 KA ADLAW NGA QUARANTINE UG DUHA KA NEGATIBO SA COVID NGA PCR TESTS* GI-ANGKON NI DA-7 REGIONAL DIRECTOR SALVADOR DIPUTADO NGA DUNAY TRAMPAS SA PAGPANGLISTA SA MGA PANGALAN NGA MAMAHIMONG BENIPISYARYO SA FINANCIAL SUBSIDY FOR RICE FARMERS (FSRF) USA KA PROGRAMA ALANG SA MGA APEKTADONG MAG-UUMA KARONG PANAHON SA COVID-19 PANDEMIC* SUGDAN NA SUNOD SEMANA ANG PAGPASULOD OG MGA BOL-ANON NGA NATANGGONG SA CEBU NGA DILI MAG OFW* PATAY ANG USA KA 65 ANYOS NGA BABAYE HUMAN NA HIT-AND-RUN SA USA KA SAKYANAN NGA NAHITABO SA NATIONAL HIGHWAY BARANGAY UPPER DE LAPAZ SA LUNGSOD SA CORTES* MANGITA OG LAING LUGAR ANG KAPITOLYO ARON KALABAYAN SA MGA BASURA GIKAN SA MGA QUARANTINE FACILITY NGA KASAMTANGANG GIBUTANGAN SA MGA OVERSEAS FILIPINO WORKER NGA NAMAULI DINHI SA BOHOL