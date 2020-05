* BOHOL NEEDS TO REROUTE ITS ECONOMIC DIRECTION AS IT MIGHT TAKE ABOUT TWO YEARS BEFORE ITS ECONOMIC PRIME MOVIER WHICH IS TOURISM TO START DARTING THE CHART AGAIN AND THE GOVERNOR FINDS AGRICULTURE AS THE ALTERNATIVE ECONOMIC DRIVER

* THE PROVINCIAL GOVERNMENT WILL LAUNCH THE DOMESTIC STIMULUS PROGRAM NEXT WEEK WHICH INCLUDES THE PASSING-ON-THE-GIFT PROGRAM ON CHICKEN DISPERSAL AND CASH-FOR-WORK PROGRAM; AND ON WEDNESDAY, THE MILK-FEEDING PROGRAM FOR 5,000 CHILDREN WILL ALSO BE LAUNCHED

—————————————————————————

* NIPAHIMANGNO ANG SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION SA PUBLIKO BATOK SA GRUPO SA MGA MANGINGILAD TALIWA SA KRISIS TUNGOD SA COVID-19

* WALAY MAKASULOD SA SYUDAD SA TAGBILARAN KARONG TIBOOK ADLAW ARON MALIKAYAN ANG PAGDASOK SA MGA TAWO TUNGOD KAY KAPISTAHAN SA PATRON SENIOR SAN JOSE KARONG ADLAWA UG BASIN DUNAY MAMISTA

* BAG-O NA ANG PROVINCIAL DIRECTOR SA KAPULISAN BOHOL TUNGOD KAY NA-PROMOTE NA SI POLICE COL. JONATHAN CABAL UG IBALHIN NA SA BUHATANG REHIYONAL SA KAPULISAN SA REGION 8

* GI-HANGYO NI GOBERNADOR ARTHUR YAP ANG MGA BOL-ANONG OVERSEAS FILIPINO WORKER (OFWs) NGA MAMAULI DINHI SA BOHOL NGA DILI MOREKLAMO OG DILI NA MAMILI OG MAS NINDOT PA NGA QUARANTINE FACILITY SAMA SA 5 STAR HOTEL UG MAKONTENTO KUNG UNSAY NAA TUNGOD KAY DAAN NANG NAGPAHIBAW ANG PROBINSYA NGA DI PA ANDAM SA MAG KAPUY-AN NILA ALANG SA QUARANTINE

* GIKALIPAY SA MGA SENIOR CITIZENS NGA 65 ANYOS PATAAS NGA DUNA NA SILAY KAHIGAYONAN NGA MAKAGUWA SA ILANG PANIMALAY MATAG MARTES, MYERKULES UG HUWEBES

* USA KA BABAYE ANG NAPALGANG PATAY SA KASAGBUTANG BAHIN SA LUNGSOD SA CALAPE KINSA GITUOHANG GIPATAY SA WALA PA MAILHI NGA SUSPEK UG GIIMBESTIGAHAN KARON SA KAPULISAN ANG PANGHITABO

