* DURING THE OPENING OF THE LIGA NG MGA BARANGAY PROVINCIAL CONGRESS YESTERDAY, GOVERNOR ART YAP CHALLENGES BARANGAY CAPTAINS TO BE ON TOP OF THE SITUATION IN THEIR RESPECTIVE AREAS AGAINST THE ENTRY OF NPA SO THAT ALL THE DEVELOPMENT WILL NOT GO TO WASTE

* BOARD MEMBER RICKY MASAMAYOR ENCOURAGES THE BARANGAY CAPTAINS TO COME UP WITH A MANIFESTO, CALLING THE ATTENTION OF THE COMMISSION ON AUDIT TO AMEND ITS POLICY THAT MAKES NEW BARANGAY CAPTAINS AND AUDITORS ACCOUNTABLE FOR THE UNLIQUIDATED FUNDS ATTRIBUTABLE TO THEIR PREDECESSORS

* BOHOL IS EXPECTED TO RECEIVE A COMMENDATION FROM CAMP CRAME FOR BEING THE FIRST AND ONLY PROVINCE AT PRESENT TO HAVE AN ANTI-CYBER CRIME UNIT

* GIPASALIG NI MAYOR BABA YAP NGA DILI ANGAY MABALAKA ANG MGA MGA TRICYCLE DRIVERS TUNGOD KAY MAKAAGI GIHAPON SILA SA SA NATIONAL HIGHWAY

* GIHANGOP SA KAPOLISAN SA BOHOL ANG SPIRITUAL NGA BAHIN SA INTERNAL CLEANSING SA KAPOLISAN PINAAGHI SA PAGPAMINAW OG MGA SPIRITOHANONG MGA PULONG

* SA UNANG HIGAYON, NAGKAHUGOP ANG MGA TRANSPORT OPERATORS SA BOHOL UG NAKABATON OG PAGLAUM NGA MABATOKAN ANG MGA DILI MAKIANGAYON NGA MGA PAMAAGI SA LTFRB, INGON MAN ANG PAG-ATUBANG SA HAGIT NGA DALA SA CORONAVIRUS DISEASE OUTBREAK

* GIKALIPAY SA MGA MAGTUTODLO UG MGA GINIKANAN SA PROBINSYA SA BOHOL ANG PAGBALIK SA GOOD MANNERS AND RIGHT CONDUCT (GMRC) AND VALUES EDUCATION SA MGA PAMPUBLIKONG TULUNGHAAN

* NAKATALA NA SAB ANG KAPULISAN SA DAUIS OG LAING PATAY GUMIKAN SA DISGRASYA SA MOTORSIKLO

