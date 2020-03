* ALL BUSINESS ESTABLISHMENTS INCLUDING MALLS BUT EXCEPT FOR IMPORTANT FIRMS AND OFFICES WILL BE CLOSED STARTING MONDAY NEXT WEEK, UPON ORDER CONTAINED IN THE REVISED EXECUTIVE ORDER 18 SIGNED BY GOV ART YAP; PUBLIC MARKETS OPEN 5 IN THE MORNING TO 5 IN THE AFTERNOON

* NO BACK RIDER IS ALLOWED ON MOTORCYCLES IN THE ENTIRE PROVINCE AS INSISTED BY THE DEPT OF TRANSPORTATION

* GOVERNOR ART YAP ISSUES EO 16-A, EXEMPTING FROM THE 24-HOUR CURFEW, PERSONS AGED 65 AND ABOVE WHO ARE IN THE AGRICULTURAL AND FISHERY INDUSTRIES AND IN THE ACTUAL PERFORMANCE OF FARMING AND FISHERY ACTIVITIES AND CHILDREN IN THE AGE-RANGE OF 15 TO 17 WHO ACTUALLY ASSIST THEIR FAMILY IN ANY FARMING OR FISHERY ACTIVITIES

* GOVERNOR ART YAP CREATES PROVINCIAL PRICE MONITORING JOINT TASK FORCE TO ENFORCE PRICE CEILINGS, SUGGESTED RETAIL PRICE AND PRICE FREEZE OF BASIC COMMODITIES IN THE PROVINCE OF BOHOL, AND ALSO EXPANDS THE MEMBERSHIP OF THE THE PROVINCIAL PRICE COORDINATING COUNCIL (PPCC)

* DIOCESE OF TAGBILARAN WILL LAUNCH TODAY A FUND RAISING PROGRAM DUBBED AS “ABAG” FOR PEOPLE WHO NEED FINANCIAL ASSISTANCE DUE TO THE EFFECTS OF THE CRISIS CAUSED BY THE COVID 19

* ONSE NA LANG ANG PUI SA COVID-19 HUMAN NAGNEGATIBO ANG DUHA SAMTANG DUL-AN NA SA 8 MIL ANG PERSON UNDER MONITORING SA BOHOL

* GIPASAKAAN OG KASO ANG UPAT KA MGA TAWO NGA NASIKOP SA KAPOLISAN SA LUNGSOD SA GETAFE SA DIHANG MISUPAK KINI SA GIPATUMAN NGA COMMUNITY QUARANTINE SA PROBINSYA SA BOHOL PINAAGI SA PAGTABOK GIKAN SA CEBU SAKAY SA USA KA BANGKA

* MANGITA OG PAAGI SI DAUIS MAYOR MIRIAM SUMAYLO NGA MAO SAB ANG PRESIDENTE SA LEAGUE OG MUNICIPALITIES UNSAY MASAKYAN SA MGA NURSE UG MGA DOKTOR NGA TAGA-DAUIS NGA KINAHANGLAN MOTRABAHO SA MGA TAMBALANAN SA TAGBILARAN KARON NGA GIDILI NA ANG PAGBACK-RIDE OG MOTORSIKLO

* PASADO NA SA HOME QUARANTINE ANG MGA KONSEHAL SA SYUDAD SA TAGBILARAN

