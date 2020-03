* GOVERNOR ART YAP WILL VERIFY REPORTS ABOUT SOME INDIVIDUALS WHO MANAGED TO SNEAK INTO BOHOL FROM CEBU AND FROM LEYTE DESPITE THE BAN BY CHARTERING A PRIVATE MOTORIZED BANCAS; AND THE GOVERNOR WILL DISCUSS WITH COAST GUARD AND PNP HOW TO INTERCEPT THIS VIOLATION

* BOHOL LIGHT AND BOHECO ARE WILLING TO EXTEND LEEWAY IN COLLECTION OF ELECTRIC BILLS OF ABOUT ONE TO TWO MONTHS, IN THE LIGHT OF COVID-19 SITUATION

—————————————————————————

* GILUGWAYAN KUTOB SA ABRIL 12 ANG COMMUNITY QUARANTINE UG TRAVEL BAN SA MGA PASAHERO SA MGA BARKO UG EROPLANO GIKAN SA LAIN-LAING PROBINSIYA UG SA GAWAS SA NASUD PAINGON DINHI SA BOHOL

* NANGABOT NA SA VICENTE SOTTO MEMORIAL MEDICAL CENTER SA SUGBO ANG MGA TEST KITS ALANG SA COVID-19 UG MAHIMONG SA SUGBO NA DAD-ON ANG MGA SPECIMEN SA MGA PATIENTS UNDER INVESTIGATION UG DI NA KINAHANGLANG ADTO PA SA MANILA HIMOON ANG LABORATORY TESTS

* GIPAILAWOM KARON SA PERSONS UNDER MONITORING (PUM) SA CORONAVIRUS DISEASE (COVID19) ANG 19 KA MGA TRIPULANTE SA USA KA BARGE NGA MI-DUNGGO SA PANTALAN SA LUNGSOD SA ALBUR NGA PADAYON KARONG NAGDISKARGA OG MGA AGGREGATES PADUNG SA LUNGSOD SA LOBOC

* SA TAN-AW NI POLICE PROVICIAL DIRECTOR JONATHAN CABAL, 95% ANG MITUMAN SA CURFEW SA TIBUOK BOHOL

* IPAAGI OG TELECONFERENCE ANG SESYON SA MGA SAKOP SA SANGUNIANG PANLUNGSOD SA TAGBILARAN KARONG ADLAWA

* LABING MENOS 150 KA MGA LANGYAW SA CENTRAL VISAYAS NGA NA-STRANDED TUNGOD SA COMMUNITY QUARANTINE ANG GITABANGAN SA DEPARTMENT OF TOURISM UG PHILIPPINE COAST GUARD NGA MAKABALIK SA MANILA

* PATAY ANG USA KA LALAKI NGA NAGKIGPINUSILAY SA MGA SAKOP SA KAPOLISAN SA LUNGSOD SA UBAY NGA MI-ALARMA LANG SA USA KA GUBOT

* NASALBAR SA PAGKASUNOG ANG USA KA TULO KA ANDANAS NGA DORMITORYO SA JANSSEN HEIGHTS SA BARANAY DAMPAS NING DAKBAYAN SA TAGBILARAN, APAN NA-UGDAW ANG KUSINA NIINI SA DIHANG NAHITABO ANG PAG-ULBO SA KALAYO PASADO ALAS 11 ANG TAKNA KAGAHAPON SA BUNTAG

