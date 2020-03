* GOV. ART YAP WILL MAKE A MAJOR PRONOUNCEMENT THIS MORNING ABOUT MOVES TO HELP PROTECT THE BOHOLANOS FROM CONTAMINATED WITH COVID 19

* CAPITOL CLARIFIES THAT THERE HAS BEEN NO ORDER OF LOCKDOWN IN BOHOL COMING FROM THE GOVERNOR; AND THAT THE POSTS ON SOCIAL MEDIA ABOUT LOCKDOWN OF BOHOL IS FAKE NEWS AND THOSE WHO SPREAD THEM ARE WARNED TO FACE LEGAL CONSEQUENCES

—————————————————————————

* KASAMTANGANG NANIRA ANG PIPILA KA PATIGAYON DIDTO SA LUNGSOD SA PANGLAO TUNGOD SA PAGHINAY SA NEGOSYO GUMIKAN SA PADAYONG HULGA SA COVID-19

* MAGKIGHIMAMAT SI GOBERNADOR ART YAP SA MGA MAYOR KARONG ADLAWA ARON HISGUTAN ANG SULIRAN SA COVID-19

* GIHIKLING ANG PAGPAHIGAYON SA SAULOG TAGBILARAN, ILABI NA ANG STREETDANCING KARONG MAYO UNO TUNGOD SA COVID-19

* MOPAKATAP OG MGA K9 DOGS ANG ALTURAS GROUP OF COMPANIES SA MGA NAG-UNANG PANTALAN SA LALAWIGAN SA BOHOL ISIP TABANG SA KAGAMHANANG PROBINSYAL NGA MAPANALIPDAN BATOK SA AFRICAN SWINE FEVER (ASF)

* NAGPLANO SI DAUIS MAYOR MIRIAM SUMAYLO NGA MOPAILAWOM SA COVID TEST HUMAN NAKAHALUBILO ANG MGA MAYOR UG UBANG OPISYAL SA GOBYERNO ATUL SA GENERAL ASSEMBLY SA LEAGUE OF MUNICIPALITIES OF THE PHILIPPINES NIADTONG MARSO 9 HANGTOD MARSO 11 DIDTO SA MANILA

* TUKION SA SANGUNIANG PANLUNGSOD SA TAGBILARAN KARONG ADLAWA ATOL SA SESYON ANG PAGHIKLING SA KASAULOGAN SA SAULOG TAGBILARAN 2020 NGADTO NA SA HULYO UNO INAY SA MAYO UNO

* NADAYON KAGAHAPON ANG PEOPLE’S DAY SA KAPITOLYO NGA DIDTO GIPAHIGAYON SA LUNGSOD JAGNA, DIIN MEDICAL UG DENTAL MISSION LANG ANG GITANYAG NGA SERBISYO ARON MALIKAYAN ANG PAGDASOK SA MGA TAWO

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics