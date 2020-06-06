TODAYS TOP NEWS FRIDAY JUNE 5, 2020
Jun 6th, 2020 by headlines
* 2 PATIENTS TURNED OUT TO BE COVID POSITIVE YESTERDAY WHERE ONE OF THEM ALREADY DIED LAST WEEK AND HEALTH AUTHORITIES IN BOHOL IMMEDIATELY STARTED THE CONTACT TRACING TO CONTROL THE SPREAD OF THE VIRUS
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* Usa ka overseas Filipino worker nga naka quarantine DINHI ang gikatahu nga nagpakita og sintomas og karon gilandig sa tambalanan.
* PANGITAAN OG PAAGI NI GOBERNADOR ART YAP NGA MASULBAD ANG SULIRAN SA PANGPUBLIKONG SAKYANAN DINHI SA BOHOL HUMAN SA MANDO SA PANGAGAMHANANG NASYONAL PAGPAUNDANG SA BYAHE SA MGA JEEPNEY UG SA NO-BACKRIDER POLICY BISAN WAY KONSULTASYON SA PROBINSYA
* DILI UYON ANG KADAGHANAN SA MGA BOL-ANON NGA MAHIMONG IKWARANTINA SA ILANG MGA BALAY DINHI ANG MOULI NGA MGA LSIs SA KABALAKA NGA MAMELIGRO NA HINUON ANG PAMILYA SA STRANDED INDIVIDUAL
* GIAWHAG SA LTFRB ANG MGA DRIVER UG OPERATORS SA MGA PANGPUBLIKONG SAKYANAN NGA MOKUHA OG SPECIAL PERMIT ARON MAKAPAMASAHERO UBOS SA GENERAL COMMUNITY QUARANTINE
* IPATUMAN GIHAPON “NO BACKRIDE POLICY” SAMTANG PAGTUGOT SA PAG-ANGKAS SA MOTORSIKLO SA LALAWIGAN SA SUGBO, ANG DOTr MAOY MOHUKOM, MATUD NI LTO-7 REGIONAL DIRECTOR VICTOR CAINDEC
* NAGPADAYON GIHAPON SA PAGPAMASAHERO ANG MGA JEEPNEY UG MULTICAB SA TAGBILARAN UG UBANG DAPIT SA BOHOL TALIWA SA MANDO SA DOTR NGA DI SILA PABYAHION
* MAGTINABANGAY ANG LTO UG KADAGKUAN SA BOHOL NGA MAKABALIK SA PAGPAMASAHERO ANG MGA PUV SA BOHOL HUMAN NANGUNDANG SA KAHADLOK NGA MADAKPAN
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