TODAYS TOP NEWS SATURDAY JUNE 6, 2020: * GOV. ART YAP DEFENDS WOES AGAINST THE NO BACKRIDE POLICY AND THE RESTRICTION OF JEEPNEYS AND ALSO TELLS IATF, AND SPECIALLY DOTR SEC. ART TUGADE, THAT THE NO BACKRIDE POLICY DOESN’T MAKE SENSE ON THE PART HUSBANDS AND WIVES BECAUSE THEY SLEEP IN THE SAME BED ANYWAY* GOVERNOR ART YAP APPEALS THE PUBLIC TO PRAY FOR AND SUPPORT THE FAMILY OF COVID19 VICTIMS AND NOT TO DISCRIMINATE THEM NOR BE INSENSITIVE TO THEIR FEELINGS-------------------------------------------------------------------------* GIPAMAHAYAG NI GOBERNADOR ART YAP NGA ANG BOHOL MODAWAT OG DOMESTIC FLIGHTS KUNG DUNA NAY PCR LABORATORY TESTING CENTER* 12 NA KA MGA TAWO ANG NAKA-KWARANTIN KARON SA LUNGSOD SA CLAPE NGA DUNAY CLOSE CONTACT SA 89 ANYOS NGA NAGPOSITIBO SA COVID19 NGA UNANG NAKABSAN OG KINABUHI TUNGOD SA SAKIT SA KASING-KASING* GI-LOCKDOWN ANG 107 KA PANIMAY SA PUROK2 SA BARANGAY DAO, TAGBILARAN CITY SAMTANG PADAYON ANG CONTACT TRACING SA MGA NAKAHIMAMAT SA PASYENTENG NIPOSITIBO SA COVID-19; APAN ANG J.A CLARIN ST. PAINGON SA CORELLA GIABLIHAN NA* GIHATDAN OG PAGKAON ANG MGA PAMILYA SA PRK.2 BARANGAY DAO SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN NGA NAAPEKTOHAN SA GIHIMONG LOCKDOWN SA NASAMPIT NGA LUGAR HUMAN DUNAY US AKA RESIDENTE NGA NAGPOSITIBO SA COVID19* NANAWAGAN SI KONSEHAL DODONG GONZAGA SA IYANG MGA KAUBANANG PINILI NGA OPISYAL SA GOBYERNO DINHI SA BOHOL NGA MO-TINGOG USAB OG IPAKITA ANG POLITICAL WILL LABOT SA MGA PALISIYA NGA GIPATUMAN SA NASUDNONG KAGAMHANAN NGA DILI MOHAUM SA UBOS NGA BAHIN O SA MGA LGU* SUBLING NAGPAHIMANGNO SI GOBERNADOR ARTHUR YAP SA PUBLIKO ILABI NA SA MGA SENIOR CITIZEN NGA KANUNAY MAG-AMPING SANGLIT SILA MAOY KUYAW MATAKBUYAN SA CORONAVIRUS DISEASE (COVID19)