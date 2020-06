* GOV. ART YAP’S PROPOSAL FOR LOCAL STIMULUS PACKAGE GETS APPROVAL OF THE JOINT SENATE COMMITTEE ON FINANCE AND ECONOMIC AFFAIRS

* GOV. ART YAP INAUGURATES FIRST COIN-ASSISTED WATER SYSTEM UNDER HIS ADMINISTRATION AND THE FIRST BARANGAY TO LAUNCH IS BARANGAY GUINOBATAN IN TRINIDAD

*MORE FARMERS RECEIVED PAYOUT IN THE CASH-FOR-WORK PROGRAM OF THE PROVINCIAL GOVERNMENT

* GIPAMAHAYAG NI PDRRMO HEAD ANTHONY DAMALERIO PADAYON ANG PAGDAWAT OG MGA LSI GIKAN SA LALAWIGAN SA SUGBO GAWAS LANG ANG GIKAN SA DAKBAYAN SA SUGBO UG DAKBAYAN SA TALISAY NGA DAGHANG KASO SA COVID-19, APAN WA PAY OPISYAL NGA PAMAHAYAG ANG KAPITOLYO GIKAN MISMO SA BOHOL IATF

* GIHANGYO SA MGA MAYOR DINHI SA BOHOL ANG TEMPORARYONG PAG-UNDANG SA PAGPAPAULI SA MGA LOCALLY STRANDED INDIVIDUAL GIKAN SA LAIN LAING LUGAR KARONG PANAHON SA COVID19 PANDEMIC

* WA NAGPATUMAN OG PAGSAKA SA BAYRONON SA TUBIG ANG BOHOL WATER UTILITIES APAN ANG BOHOL LIGHT NAGPASAKA OG GAMAY SA TRANSMISSION UG GENERATION CHARGE

* MIHATAG OG KAMANDUAN SI GOBERNADOR ARTHUR YAP SA MGA KAPITAN OG BARANGAY OPISYAL SA BOHOL NGA MOHIMO OG HOUSE-TO-HOUSE COUNT SA ILANG MGA KONSTITUWENTE ARON MASUTA KUNG DUNA BAY BAG-ONG NANGABOT GIKAN SA LAING LUGAR NGA WALA MOHATAG OG KOORDINASYON SA LGU

* SUGOD KARONG ADLAWA, MOBALIK NA OG DAWAT ANG GOVERNOR CELESTINO GALLARES MEMORIAL HOSPITAL OG MGA PASYENTE NGA NAGKINAHANGLAN OG DINALIAN NGA PAGPATAMBAL

