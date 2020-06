* TWO MORE LSIs FOUND POSITIVE OF COVID19 IN THE PCR TESTS- -ONE IN BALILIHAN, AND ONE IN SAGBAYAN

* AS OF YESTERDAY, THERE ARE ALREADY 1,201 OFWs WHO HAVE RETURNED TO BOHOL AND 866 OF THEM HAVE ALREADY RETURNED TO THEIR FAMILIES, WHILE 335 ARE STILL COMPLETING THEIR 14-DAY QUARANTINE AT THE HOTELS AND MUNICIPAL OR CITY QUARANTINE FACILITIES

————————————————————————-

* MIHANGYO ANG PNP PROVINCIAL DIRECTOR DINHI SA BOHOL NGADTO SA PRO-7 NGA HUNONGON LANG UNA ANG PAGPADALA OG PULIS GIKAN SA DAKBAYAN UG LALAWIGAN SA SUGBO DINHI SA BOHOL ARON MAPUGNGAN ANG POSIBLENG PAGKUYANAP SA VIRUS DINHI SA BOHOL

* MAGPADAYON ANG PAGPAULI SA MGA LOCALLY STRANDED INDIVIDUALS GIKAN SA DAKBAYAN UG LALAWIGAN SA SUGBO

* GIDIRITSO NA SA MUNICIPAL QUARANTINE FACILITY SA MATAG KALUNGSURAN ANG PIPILA KA MGA OVERSEAS FILIPINO WORKER NGA NAMAULI DINHI SA BOHOL, SUBAY SA DESISYON SA HINGTUNGDANG MGA MAYOR ARON MAKADAGINOT SA GASTOHON TUNGOD KAY NAHUTDAN NAMAN OG PONDO ANG OWWA

* MITUGOT ANG LUNGSOD SA MARIBOJOC NGA MAG-HOME QUARANTINE NALANG MGA LSIs NGA MANGULI SA ILANG LUNGSOD

* MIKUNHOD ANG MGA KASO SA DENGUE SA UNANG KATUNGA NING TUIGA KUNG ITANDI SA SUSAMANG PANAHON SA MIAGING TUIG

* GIPAABOT NGA MATUKOD ANG DUGANG MGA CELL SITES DINHI SA LALAWIGAN SA BOHOL SA DUHA KA MGA DAGKONG TELECOMMUNICATION COMPANY NGA GLOBE UG SMART

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics