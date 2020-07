* GOV. ART YAP TURNS OVER THE P1-MILLION CHECK TO LILA MAYOR JED PIOLLO FOR THEIR WATER PROJECT, AND DISTRIBUTED MORE LIVELIHOOD KITS TO SMALL-TIME ENTREPRENEURS IN DIMIAO, SEVILLA AND LOBOC

* GOV. ART DISTRIBUTED MORE INBRED RICE AND HYBRID RICE SEEDS TO FARMERS IN SEVILLA AND LOBOC

————————————————————————-

* MAHIMO NA NGA MAKAANGKAS ANG MAGTIAYON O MANAGKAPUYO BASTA ADUNAY BARRIER O ALI SA MOTORSIKLO SAMTANG HABAL-HABAL KINAHANGLAN USAB BUTANGAN OG BARRIER SA TUNGA SA DRAYBER UG PASAHERO, MATUD NI GOB. YAP

* GITUN-AN KARON SA BOHOL IATF ANG DUGANG USA KA ADLAW SA MGA MENOR DE EDAD NGA MAKAGAWAS SA PANIMALAY UG ANG PAGBALHIN SA USA KA ADLAW NGA LIBRENG MAKAGAWAS ANG MGA 65 ANYOS PATAAS NGADTO NA SA ADLAWNG DOMINGO, SUMALA SA GOBERNADOR

* NAA PA LANG SA 54 ANG TANAN NGA KONPIRMADONG KASO SA COVID19 NGA NATALA SA BOHOL DIIN 12 LANG ANG NAHABILING AKTIBONG KASO, UG USA RA ANG PATAY

* PADAYON GIHAPON NGA MODAWAT ANG DEPARTMENT OF EDUCATION SA TANANG BUOT MO-ENROL SA MGA PAMPUBLIKONG TUNGHAAN BISAN OG NAHUMAN NA ANG ENROLMENT SA HULYO 15

* MOKABAT NA SA HALOS 21 MILYONES PESOS ANG KANTIDAD NGA NAPAGAWAS SA KAPITOYO ISIP PINANSYAL NGA HINABANG SA MGA OFFSHORE BOHOLANO NGA NANGINAHANGLAN OG TABANG SAMTANG NAGPADAYON KRISIS TUNGOD SA COVID19 PANDEMIC

* MISAKA ANG GIDAGHANON SA MGA NAGPA ENROL SA GRADE 11 UG 12 SA SENIOR HIGH SA MGA PAMPUBLIKONG TUNGHAAN SA BOHOL KARONG TUIGA

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics