* GOV. ART YAP WARNS THAT THOSE WHO WOULD SNEAK INTO THE PROVINCE WITHOUT COORDINATING WITH THE LGUS WILL BE FINED A MINIMUM OF P3,000 OR FACE IMPRISONMENT FOR VIOLATIONS OF THE BAYANIHAN WE HEAL AS ONE ACT AND THE EXECUTIVE ORDERS OF THE PROVINCIAL GOVERNMENT

* GOVERNOR ART YAP AND DTI-BOHOL TEAM DISTRIBUTED LIVELIHOOD KITS TO SMALL BARANGAY ENTPREPRENEURS IN THE TOWNS OF CLARIN AND BALILIHAN

————————————————————————-

* NAKA-ABOT NA DINHI SA BOHOL ANG PIPILA KA MGA NAG-UNANG KAHIMANAN NGA GIKINAHANGLAN ALANG SA IPAHILUNA NGA MOLECULAR LABORATORY SA PROBINSYA, SUMALA NI DR. MUTYA MACUNO, ANG HEPE SA GALLARES HOSPITAL

* WALAY NATALA NGA BAG-ONG KASO SA COVID-19 DINHI SA BOHOL SUD SA DUHA KA ADLAW

* MIPASIDAAN SI GOBERNADOR ART YAP WA PA NIPAGUWA ANG KAULOHAN OG SUMBANAN SA PAGTUGOT SA MGA MAGTIAYON NGA MAG-BACKRIDING SA MOTORSIKLO BISAN PA NGA APROBADO NA SA NATIONAL INTER-AGENCY TASK FORCE ANG PAG-ANGKAS BASTA ADUNAY ABONG SA DRAYBER UG PASAHERO; BUSA DAKPON PA GIHAPON ANG MGA MAGSAKPAN NGA MAGLASTIHANAY SA MOTORSIKLO

* GI-IMBESTIGAHAN NA ANG EXTRACTION TEAM SA LGU UBAY KINSA MISUPAK SA HEALTH PROTOCOL PINAAGI SA PAGHUNONG SA MERKADO SA ALBUR ARON MOPALIT OG TUBIG NGA UNTA KINAHANGLAN DIRE-DIRETSO ANG BYAHE SA MOABOT NGA MGA LOCALLY STRANDED INDIVIDUALS GIKAN SA BOHOL PANGLAO INTERNATIONAL AIRPORT PADUNG SA ILANG LUNGSOD

* UBOS GIHAPON ANG WATER LEVEL SA UPAT KA DAGKONG DAM DINHI SA BOHOL

* MITAMBAG ANG PRESIDENTE SA BOHOL MEDICAL SOCITEY NGA SI DR. JEFF ONG NGADTO SA KATAWHAN NGA LIKAYAN ANG PAGPUNDO O PAGTAPOK SA MGA SIRADONG LUGAR LABI NA KUNG AIRCONDITIONED

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics