*SEN. RISA HONTIVEROS IS HERE TODAY TO GIVE STATEMENT ABOUT THE INVESTIGATION SHE LAUNCHED AT THE SENATE AGAINST THE RISE OF PROSTITUTION THROUGH THE PHILIPPINE OFFSHORE GAMING OPERATIONS (POGO)

*ELECTED GOVERNOR ART YAP CONFIRMS THE POSITIVE IMPACT THAT CULTURAL ACTIVITIES ON THE TOURISM ECONOMY OF BOHOL

*NAGTUO ANG PROVINCIAL TOURISM COUNCIL NGA WALA KINAHANGLANA ANG PAG-BAN DINHI SA BOHOL SA MGA TURISTANG GIKAN SA CHINA BISAN PA SA TAHULGA SA NOVEL CORONAVIRUS

*NASANG-AT NA SA HUKMANAN ANG KASONG PARRICIDE BATOK SA PULIS NGA MIPUSIL-PATAY SA IYANG ASAWA NGA USA SAB KA PULIS

*MIPAHISUBO ANG PHILIPPINE ARMY NGADTO SA PAMILYA SA NAMATAY’NG TINUN-AN NGA NABANGGAN SA ARMY TRUCK DIDTO SA CARMEN, UG MIPASALIG SAB NGA MOTABANG SA UBANG BIKTIMA NGA NAANGOL

*SUBHAN KARONG BUNTAG ANG ANTI-CYBER CRIME UNIT SA BOHOL

*USA KA BOL-ANON ANG NAA SA IKALIMANG NAG-UNA SA MGA NAKAPASA SA LICENSURE EXAM ALANG SA MGA ARKITEKTO

*NAPADPAD SA MALAYSIA ANG USA KA BOATMAN GIKAN SA BOHOL HUMAN NAKABAGAT OG PROBLEMA SA IYANG GISAKYANG BANGKA OG NAGLUTAW-LUTAW SA KADAGATAN SULOD SA 20 KA ADLAW

