TODAYS TOP NEWS FRIDAY JANUARY 24, 2020
Jan 24th, 2020 by headlines
*PUBLIC URGED TO AVOID CAUSING PANIC BY SPREADING UNFOUNDED REPORTS ABOUT THE SCORE OF CORONAVIRUS IN THE PROVINCE
*BOHOL TO LEARN TOURISM BEST PRACTICES IN FIVE ASIAN COUNTRIES
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*GIPUSIL-PATAY ANG IGSOON SA LIDER SA NPA NGA SI DOMINGO COMPOC ALYAS KUMANDER COBRA
*NAGTUO SI CONGRESSMAN EDGAR CHATTO NGA NING HIGAYONA, MAPAAPROBAHAN NA ANG BALAUDNON NGA MOILA SA MGA HABAL-HABAL NGA DE PASAHEROAN NGA SAKYANAN
*NAANGOL ANG USA KA NAGMANEHO OG MOTORSIKLO SA DIHANG GIDASMAGAN OG SUV
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