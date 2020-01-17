TODAYS TOP NEWS FRIDAY JANUARY 17, 2020
Jan 17th, 2020 by headlines
*DYRD & amp; BOHOL.CHRONICLE LAUNCHES “TABANG TAAL” FIRST DAY NETS P236,600
*BADJAO VILLAGE GROOMED TO BE ANOTHER TOURISM AREA IN BOHOL AS THE PROVINCIAL GOVERNMENT ALSO WANTS TO DOCUMENT THEIR OWN LITERATURE, MUSIC, ARTS AND COSTUME FOR FULL UNDERSTANDING OF THE BADJAO HISTORY
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*MIPASALIG SI ACTING POLICE PROVINCIAL DIRECTOR, COL. JONATHAN CABAL, NGA MAILHAN RA ANG MIPATAY KANG BARANGAY KAGAWAD WILFREDO PLAZA SA TUGKARAN NI ALBUR MAYOR DON RITCHIE BUATES KARONG BAG-O
*LARAW SA BOHOL POLICE PROVINCIAL OFFICE NGA MAGTUKOD OG POLICE DRIVING ACADEMY
*GITUTOKAN NI MAYOR HILARIO AYUBAN ANG KONTROBERSYAL NGA MERKADO SA ILANG LUNGSOD SA LOAY SA IYANG PAGBATBAT SA UNANG STATE-OF-THE-MUNICIPALITY ADDRESS NGA NAATUL SA ADLAWNG NATAWHAN SA MAYOR KAGAHAPON
*PORMAL NANG GITUGYAN KAGAHAPON ANG BAG-ONG NAPAHIULI NGA SIMBAHAN SA CORTES NGADTO SA DIOCESE OF TAGBILARAN ATUL SA KAPISTAHAN NI SEÑOR STO. NIÑO
*PATAY ANG USA KA CONSTRUCTION WORKER HUMAN GIPUSIL GAWAS SA DISKOHAN SA LUNGSOD SA TALIBON PASADO ALA UNA SA KADLAWON KAGAHAPON
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