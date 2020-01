*POLICE LOOK INTO POLITICS AND PERSONAL GRUDGE AS AMONG THE POSSIBLE MOTIVES IN THE SHOOTING OF A BARANGAY KAGAWAD AT THE GARAGE OF THE HOUSE OFALBUR MAYOR BUATES

*ELECTED GOVERNOR ART YAP AND PROVINCIAL VETERINARIAN BING LAPIZ DISCUSS WITH PHILIPPINE CARABAO CENTER EXECUTIVE DIRECTOR ARNEL DEL BARRIO THE PROGRAM TO SUPPLY MILK FOR 25,000 MALNOURISHED CHILDREN AGED 3 TO 5

*MIKABAT SA KAPIN TUNGA SA MILYON KA PESOS ANG KANTIDAD SA SHABU NGA NASAKMIT SA KAPULISAN SA PANGLAO GIKAN SA USA KA HIGH-VALUE TARGET NGA BAG-O LANG NAKAGUWA SA BILANGGUAN ATUL SA USA KA BUY-BUST OPERATION KARONG BAG-O

*GISIKOP SA KAPULISAN SA TAGBILARAN UG CIDG, PINASIKAD SA USA KA WARRANT OF ARREST, ANG BLOGGER UG PUBLISHER SA BOL-ANON CHRONICLE NGA SI ROMULO ROWENLO BAYRON KALABOT SA KASONG ONLINE LIBEL GUMIKAN SA PAGPAMASANGIL NGA NALAMBIGIT SA NEGOSYO SA ILEGAL NGA DROGAS SI DAUIS MAYOR MIRIAM SUMAYLO

*GIBUTYAG NI PPA BOHOL MANAGER JAMES GANTALAO NGA GITINGUHANG MAHUMAN NA SA IKADUHANG BAHIN NING TUIGA ANG PASSENGER TERMINAL BUILDING NGA GITUKOD KARON SA PANTALAN SA TAGBILARAN NGA GIGAHINAN OG 75 MILYUNES KA PESOS SA KAGAMHANANG NASYONAL

*MI-ABOT NA SA 419 KA MGA BINILANGO O PERSONS DEPRIVED OF LIBERTY SA BOHOL DISTRICT JAIL ANG NAKAGAWAS SA TUIG 2019 PINAAGI SA PLEA BARGAINING AGREEMENT

*GILAUMANG MAHUMAN SA MAYO KARONG TUIGA ANG DUGANG 10 KA SELDA SA BOHOL DISTRICT JAIL NGA GIPATUKOD NI KANHI GOBERNADOR EDGAR CHATTO NGA KARON KONGRESISTA SA UNANG DISTRITO

*65 ANYOS NGA LALAKI NAPALGANG PATAY ILAWOM SA TAYTAYAN SA BACLAYON

