*PUBLIC ASKED TO DO THEIR PART BY PREVENTING THE SPREAD OF THE VIRUS THROUGH PROPER HYGIENE WHILE THE TECHNICAL WORKING GROUP LED BY THE DOH REMAINS ON TOP OF SITUATION IN RESPONSE TO NOVEL CORONAVIRUS IN BOHOL WHICH DEBUNKS ALLEGATIONS THAT THE OFFICIALS ARE NOT DOING THEIR JOB

*DAY-LONG RAINS BROUGHT ABOUT BY NORTHEAST MONSOON, ACCORDING TO PAGASA

*LIMA NA ANG NATALANG PERSON UNDER INVESTIGATION SA GIDUDAHANG NOVEL CORONAVIRUS SA BOHOL

*GITAKDA NGA MOGAWAS NA SA TAMBALANAN KARONG ADLAWA ANG 31 ANYOS NGA INTSIK NGA PERSON UNDER INVESTIGATION SA GIDUDAHANG NOVEL CORONAVIRUS HUMAN NAGNEGATIBO GIHAPON SA IKADUHANG HIGAYON ANG RESULTA SA SWAB SAMPLE

*MIHANGYO ANG TWG SA NOVEL CORONAVIRUS NGADTO SA MGA NAKAHALOBILO SA 60 ANYOS NGA INTSIK NGA NAGPOSITIBO SA nCoV SA PAGPAKONSULTA SA GALLARES HOSPITAL KUNG ADUNAY GIPAMATI NGA SINTOMAS SA WUHAN VIRUS SAMA SA UBO, SIP-ON UG HILANAT

*NEGATIBO SA BISAN UNSANG SINTOMAS SA CORONAVIRUS ANG 22 KA MGA INTSIK NGA SAKAY SA CARGO VESSEL NGA NAA KARON SA LUNGSOD SA GARCIA-HERNANDEZ PARTIKULAR SA MAY PHILIPPINE MINING SERVICE CORPORATION (PMSC) ARON MAGHAKOT OG LIMESTONE

*NIPAGAWAS NA OG OPISYAL NGA KAMANDUAN ANG KAPITOLYO LABOT SA PAG-BAN SA MGA BABOY UG UBANG PRODUKTO SA KARNE SA BABOY GIKAN SA MINDANAO TUNGOD SA PAGKUYANAP NA SAB SA AFRICAN SWINE FEVER

*NAGPADAYON ANG KAPOLISAN SA LUNGSOD SA JAGNA SA HOT PURSUIT OPERATION BATOK SA GITUMBOK NGA MAOY NANGLUGOS SA USA KA 13 ANYOS NGA BATANG BABAYE

