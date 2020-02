* POLICE ADMITS DRUG DEALERS HAVE BECOME MORE ELUSIVE NOW AS THOSE WHO HAD BEEN RELEASED FROM DRUG CASES THROUGH PLEA BARGAINING HAVE SHARED TIPS TO EVADE LAW ENFORCERS

* LAND TITLING IN PANGLAO ISLAND OFFICIALLY RESUMES, ALTHOUGH THE CEREMONIAL ISSUANCE OF THE ORDER IS CEREMONIAL ISSUANCE OF THE ORDER IS SCHEDULED ON MARCH 6, IN TIME OF THE VISIT OF DENR USEC. FOR OPERATIONS JIM SAMPULNA, ACCORDING TO DENR-7 REGIONAL EXECUTIVE DIRECTOR PAQUITO MELICOR JR.

* PROVINCIAL GOVERNMENT TO ASK THE DEPARTMENT OF TOURISM TO MAKE BOHOL AS THE HOST PROVINCE OF DIVE SITE BASE FOR MONITORING, CONSIDERING THAT 70 PERCENT OF SCUBA DIVING ACTIVITIES IN THE PHILIPPINES ARE IN CENTRAL VISAYAS AND THE BULK OF IT IS IN BOHOL

* GIANGKON SA PROVINCIAL VETERINARIAN NGA LISOD PUGNGAN ANG PAGSULOD SA BABOY UG UBANG PRODUKTO GIKAN SA BABOY GIKAN SA MINDANAO UG LUZON

* GIDASIG SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG PUBLIKO NGA DILI I-DISCRIMINATE ANG MGA LOKAL UG LANGYAW’NG MGA TURISTA NGA NIA SA BOHOL SUBAY SA HULGA SA CORONAVIRUS

* MO-ABOT NA SA KAPIN KON KULANG 100 KA MGA MINOR DE EDAD GIKAN SA SYUDAD SA TAGBILARAN NGA NAKALAPAS SA NAGKADAIYANG BALAUD O KADTONG CHILD IN CONFLICT WITH THE LAW ANG NAPADALA NA DIDTO SA REGIONAL REHABILITATION FOR YOUTH SA CANDABONG, ARGAO, CEBU

* GIPAHIGAYON SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN ANG E-PATROL MOBILE SERVICE SA LAND TRANSPORTATION OFFICE (LTO) REGION 7 NGA GISUGDAN KAGAHAPONG ADLAWA HANGTUD KARON

* PATAY ANG USA KA DRIVER OG MOTORSIKLO HUMAN NABANGGAAN SA KASUGAT NGA TOURIST VAN DIDTO SA LUNGSOD SA PANGLAO

