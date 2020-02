*47 TOWNS OF BOHOL TO START GETTING 1 MILLION PESOS IN ASSISTANCE FROM THE PROVINCIAL GOVERNMENT FOR WATERWORKS PROJECTS AND TOWNS WITHOUT UNLIQUIDATED CASH ADVANCES WILL GET THEIRS FIRST

*BOHOL PANGLAO INTERNATIONAL AIRPORT GETS ADDITIONAL INFRARED THERMOMETERS FROM THE PROVINCIAL GOVERNMENT FOR EFFICIENT SCREENING OF DISEMBARKING PASSENGERS

*GOVERNOR ART YAP SUCCEEDS IN CONVINCING ENERGY REGULATORY COMMISSION TO ORDER ELECTRIC COMPANIES TO RETURN ERRONEOUS CHARGES TO CONSUMERS, IN RESPONSE TO THE CLAMOR OF CONSUMERS FOR A SOLUTION TO THE HIGH INCREASE IN THEIR ELECTRIC BILLS IN JUNE LAST YEAR

…………

*WA PA MAKADAWAT ANG BOHOL LIGHT, BOHECO-I UG BOHECO-II OG KOPYA SA SUWAT GIKAN SA ENERGY REGULATORY COMMISSION NGA NAGMANDO SA PAG-ULI SA KANTIDAD NGA NAKOBRA GIKAN SA MGA KONSUMIDOR TUNGOD SA SAYUP NGA PAGSUMADA SA BAYRONON

*GIBUTYAG DINHI SA BOHOL NI PNP CHIEF ARCHIE FRANCISCO GAMBOA NGA ANG DRUG WATCHLIST SA 356 KA MGA PULIS IHATAG SA PNP NGADTO KANG PRESIDENTE DUTERTE KARONG MARSO 5

*MAHINAYON ANG CVIRAA KARONG MARSO 15 DIDTO SA DUMAGUETE CITY, SUMALA SA DepEd

*PABILING USA PA KA BARANGAY SA 15 KA BARANGAY SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN ANG DRUG-CLEARED SULOD SA 2 KA TUIG

*IPAKITA SA PUBLIKO ANG HIMOONG PAGSUNOG SA MGA ILLEGAL NGA DROGA NGA NASAKNIT ATUL SA MGA DRUG OPERATION DINHI SA BOHOL, SUMALA SA PDEA

*MAKABATON NA UNYA OG MOBILE COMMAND CENTER BOHOL NGA NAGKANTIDAD OG 6.5 MILYONES KA PESOS NGA MAGAMIT SA PAGRESONDE SA MGA KATALAGMAN

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics