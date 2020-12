* BOHOL CELEBRATES CHRISTMAS DAY PEACEFULLY WITH THOUSANDS AT THE MIDNIGHT MASS LAST NIGHT IN ALL CHURCHES IN THE DIOCESE OF TAGBILARAN AND DIOCESE OF TALIBON

* 8 FINALISTS OF KISSMASS SINGING STAR (ON VIRTUAL) AT 2 THIS AFTERNOON TO BE VIEWED ON DYRD AND KISSFM FACEBOOK AND ACTIVE EVENTS

* NAKA-ALERTO KARON ANG MGA KASUNDALUHAN SA BOHOL SA ANIBERSARYO SA NEW PEOPLES ARMY UGMANG ADLAWA SAMTANG WALAY MAHITABONG CEASEFIRE KARONG HOLIDAY SEASON

* SA GILAUMAN NA DAAN, NAPUNO ANG MGA MALLS SA ADLAW SA PAGSUGAT SA PASKO KAGAHAPON INGON MAN ANG MGA REMITTANCE CENTERS

* SA KAPIN 4.5 BILYON PESOS NGA BUDGET SA PROBINSIYA PARA SA SUNOD TUIG, WALAY GIGAHIN ANG KAPITOLYO NGA PONDO PANGPALIT OG BAKUNA BATOK SA COVID-19

* GIKATAKDANG BUKSAN ANG BAG-ONG ROTA SA MGA BARKO SAMA SA BOHOL-SURIGAO SUNOD TUIG

* RESTRICTIONS SA HEALTH PROTOCOL POSIBLENG LUAGAN SUNOD TUIG ARON MAKABANGON GYUD ANG INDUSTRIYA SA TURISMO

