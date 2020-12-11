TODAYS TOP NEWS FRIDAY DECEMBER 11, 2020
Dec 11th, 2020 by headlines
*GIPAABOT GIHAPON SA PUBLIKO ANG PRIVILEGE SPEECH NI BOARD MEMBER RICKY MASAMAYOR BAHIN SA MISTERYOSONG MR. IVAN SAMTANG MAGHIMO OG PRIVILEGE SPEECH ANG SANGGUNIANG PANLALAWIGAN KARONG BUNTAG
*LILA, CANDIJAY, TUBIGON, GUINDULMAN, MARIBOJOC NAGSUSPENSO SA PAGPAULI SA MGA LSI HANGTOD SA UNANG SEMANA SA 2021
*ANDAM NA ANG KAPULISAN SA PAGBANTAY SA MISA DE GALLO NGA MAGSUGOD KARONG DISYEMBRE 16
*MIKUNHOD PA OG MAAYO ANG AKTIBONG KASO SA CORONAVIRUS DISEASE SA LALAWIGAN SA BOHOL UG 77 NA LANG ANG NABILIN NGA AKTIBONG KASO GIKAN SA 108
*MI-WITHDRAW SA IYANG UMAABOT NGA SANGKA IBABAW SA RING ANG BOL-ANONG BOKSINGERO NGA SI KANHI WORLD CHAMPION NONITO “THE FILIPINO FLASH” DONAIRE HUMAN NGA NAG POSITIBO SA COVID19
*MGA KONSEHAL SA KALUNGSURAN SA BOHOL NAKADAWAT OG TAG 25 KA KILONG BUGAS GIKAN SA PCL
*GIPLANO SA LOKAL NGA KAGAMHANAN SA LUNGSOD SA ANDA UBOS SA INISYATIBA NI MAYOR DODONG AMPER ANG PAGGAMA OG DIVERSION ROAD NGA MOPAMUBO SA BIYAHE SA MGA BISITA UG TURISTA GIKAN SA UTLANAN SA LUNGSOD SA GUINDULMAN
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