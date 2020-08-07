TODAYS TOP NEWS FRIDAY AUGUST 7, 2020
Aug 7th, 2020 by headlines
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*GOV. ART YAP INSPIRES THE TWO ISLAND BARANGAYS OF TALIBON BY CHECKING ON HOW THEY ARE COPING WITH THE PANDEMIC AND BY APPROVING THEIR WATER PROJECTS
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*HIMOON KARONG ADLAWA ANG GRAND OPENING’ SA PCR LABORATORY SA GALLARES HOSPITAL
*NADUGANGAN NA SAB OG DUHA ANG LOCAL TRANSMISSION SA BOHOL UG NING HIGAYONA NATALA ANG BAG-ONG MGA KASO SA COVID SA LUNGSOD SA SAN MIGUEL
*GITUN-AN NA KARON SA MGA MEDICAL EXPERT SA BOHOL ANG PAGPAMUBO NGADTO NA SA LIMA KA ADLAW SA PAG-QUARANTINE SA MGA MOSULOD SA BOHOL
*SUPORTADO NI DR. MUTYA MACUNO, ANG HEPE SA GALLARES HOSPITAL, ANG MANDO SA DOTr NGA MAGSUL-OB OG FACE SHIELDS ANG MGA MOSAKAY OG MGA PANGPUBLIKONG SAKYANAN
*BALIK NA SA TRABAHO ANG MGA BOMBERO SA LOAY MUNICIPAL FIRE STATION HUMAN GILIBKAS NA ANG LOCKDOWN
*GIPANEGURO SA TIGDUMALA SA MODALA RESORT UG MOADTO STRIP NGA LUWAS SA PELIGRO SA COVID ANG MOBISITA SA ILANG PATIGAYON
*MIDUSO OG BALAUDNON SI KONGRESISTA ARIS AUMENTADO NGA IDILI ANG PAGGAMIT OG CHLORINE SA TANANG PAMAAGI SA PANAGAT
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