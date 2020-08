*16 MORE CASES RECORDED LAST NIGHT, 14 OF THESE CASES ARE IN THE ISLAND OF GUINDACPAN

*DILG REMINDS THAT A RAPID TEST IS NOT REQUIRED BEFORE AN LOCALLY STRANDED INDIVIDUAL CAN BE ALLOWED TO RETURN TO THEIR PROVINCES

*NANGANDAM ANG DON EMILIO DEL VALLE MEMORIAL HOSPITAL SA UBAY SA POSIBLENG PAGDAGSA SA MGA PASYENTE TUNGOD SA PAGDAGHAN SA KASO SA COVID-19 SA AMIHANANG BOHOL ILABINA SA MGA ISLA SA GUINDACPAN SA TALIBON UG MALINGIN SA BIEN UNIDO

*MENOS ANG NANGAPLAY NGA DOCTOR UG NURSE SA DON EMILIO DEL VALLE MEMORIAL HOSPITAL TUNGOD SA KAHADLOK NGA MATAKDAN SA COVID-19, MATUD SA HEPE SA DON EMILIO DEL VALLE MEMORIAL HOSPITAL

*NANEGURO ANG TIGDUMALA SA DON EMILIO DEL VALLE MEMORIAL HOSPITAL SA UBAY NGA MAPROTEKTAHAN ANG ILANG MGA KAWANI SA TAMBALANAN BATOK SA COVID-19

*GIKAMPANYA NI DR. DOLOREICH DUMALUAN ANG “HYDROXYCHLOROQUINE” BATOK SA COVID-19

