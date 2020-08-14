TODAYS TOP NEWS FRIDAY AUGUST 14, 2020
Aug 14th, 2020 by headlines
*USA KA 14 ANYOS NGA BATANG BABAYE ANG NABANGALAN NGA WA NAY KINABUHI NGA NAGLUTAW SA USA KA SAPA SA LUNGSOD SA BILAR NGA WA NAY SAPOT SA IYANG KALAWASAN
*PNP REGIONAL DIRECTOR ANG UNANG MOHATAG OG PAMAHAYAG KUNG ADUNAY PAGAHIMOON NGA PRESS CONFERENCE UBAN SA REGIONAL DIRECTOR SA PNP
*GIPAMAHAYAG NI ACTING PROVINCIAL DIRECTOR JOSELITO CLARITO NGA ANG P4 MILYONG SHABU GIKAN GIHAPON SA CHINESE DRUG TRIAD
*WALA GIDAWAT SA SANGUNIANG PANLUNGSOD (SP) SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN ANG HANGYO SA MGA TRICYCLE DRIVER UG OPERATOR NGA USBAWAN ANG PLITEHAN SA MGA PASAHERO KARONG PANAHON SA COVID19 PANDEMIC
*KAPIN P4 MILYONG SHABU NASAKMIT GIKAN SA 2 KA HVI SA BUY BUST OPERATION
*NAGKINAHANGLAN OG MANDO GIKAN SA KORTE ANG PAGSUNOG SA MGA NASAKMIT NGA ILLEGAL NGA DROGA GIKAN SA MGA DINAKPAN SA NAGKADAIYANG OPERASYON
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