* GOVERNOR ART YAP CALLS FOR BAYANIHAN SPIRIT THROUGH HUGOP BOHOL TO PROVIDE THE FRONTLINERS WITH PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT, TRANSPORTATION AND ACCOMODATION FOR THEIR FLEXIBILITY AT THIS TIME THAT THE EXIGENCY OF THEIR ROLE IS IN DEMAND TO FIGHT COVID-19

* BARANGAY AFFAIRS AND CONSTITUENCY UNIT (BACU) HEAD ALVIN ACUZAR EXPLAINS THAT IT IS WHERE THE FAMILY PHYSICALLY LIVES THAT IS MADE THE BASIS FOR THE DISTRIBUTION OF RELIEF GOODS AND NOT THE MASTER LIST OF VOTERS IN A BARANGAY

* NAG-ANDAM ANG DSWD OG USA KA LIBO KA SAKONG NFA RICE PARA SA MGA KALUNGSURAN

* GIPULIHAN NA ANG COMMANDING OFFICER SA ARMY RESERVE COMMAND SA CAMP BERNIDO NGA NAKABASE SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN KINSA NAG-ATUBANG OG KASONG ADMINISTRATIBA TUNGOD SA PAGTAGAY SUD SA KAMPO UG PASULONG SA BUHATAN SA KAPULISAN SA SYUDAD

* DILI GIHAPON ANGAY MOKOMPYANSA ANG KATAWHAN DINHI SA BOHOL BISAN PA NGA NAGPABILING COVID-FREE ANG LALAWIGAN UG WALA NAY PATIENT UNDER INVESTIGATION DINHI, SUMALA SA TINOGYANAN SA NI ASSISTANT PROVINCIAL HEALTH OFFICER CESAR TOMAS LOPEZ

* MOPALIT ANG CENRO OG GASIFIER GAMIT ANG GAHING PONDO NGA 20 MILYONES KA PESOS ARON MAKUHAAN ANG RESIDUAL WASTES SA SYUDAD

* MADAYON GIHAPON ANG PAGBENDITA SA MGA LUKAY TALIWA SA HULGA SA COVID-19

* NAGPLANO ANG BUHATAN SA PROVINCIAL AGRICULTURIST NGA MAGPAHIGAYON OG MOBILE MARKET TALIWA SA COMMUNITY QUARANTINE GUMIKAN SA HULGA SA COVID19

