* GOV. ART YAP REMINDS PEOPLE TO CONTINUE BEING VIGILANT AND REPORT TO AUTHORITIES, THOSE WHO ILLEGALLY ENTER THE PROVINCE

* A THOUSAND FAMILIES IN BARANGAY CUAMING RECEIVED FOOD PACKS FROM THE PROVINCIAL GOVERNMENT BUT GOV. ART YAP, WHO DELIVERED THE GOODS HAD TO STAY ON THE BOAT WHEN TALKING TO THE PEOPLE OF CUAMING TO SHOW THAT SOCIAL DISTANCING IS THE NEW NORMS

—————————————————————————

* GIHUGTAN ANG PAMAAGI SA PAGPASULOD SA MGA KARGAMENTO NGA GISAKAY SA MGA BARKO GIKAN SA CEBU UG UBANG PROBINSIYA ARON MALIKAYAN ANG LOCAL TRANSMISSION SA COVID-19 SA BOHOL

* WA NAY MAPALIT NGA BUGAS SA NFA SA KAMERKADOHAN DINHI SA LALAWIGAN

* MAS TUTUKAN KARON SA KAPULISAN ANG PAGBANTAY SA KADAGATAN KAYSA ANG CHECKPOINT SUD SA LALAWIGAN TUNGOD SA DAGHANG NAKALUSOT DINHI GIKAN SA CEBU SAKAY SA BANGKA

* CARDIAC ARREST UG PULMONYA ANG GIKAMATYAN SA DUHA KA PASYENTE SA GALLARES HOSPITAL NGA DIHAY SINTOMAS SA COVID-19 UG GITATAW SA MGA DOKTOR NGA DILI COVID ANG ILANG GIKAMATYAN

* DILI NA KINAHANGLAN IAPIL PA ANG MGA MAGTUTULO SA PANGPUBLIKONG MGA TUNGHAAN SA MGA MAKADAWAT UG HINABANG PINAAGI SA SAP TUNGOD KAY PADAYON MAN ILANG SWELDO BISAN WAY KLASE

* PATAY ANG USA KA 53 ANYOS NGA LALAKI HUMAN GIPUSIL SA RIDING IN TANDEM DIDTO SA SIERRA BULLONES

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics