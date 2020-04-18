TODAYS TOP NEWS FRIDAY APRIL 17, 2020
Apr 18th, 2020 by headlines
* 1 MONTH SINCE COMMUNITY QUARANTINE, GOV. ART YAP APPEALS FOR EVERYBODY’S COOPERATION TO KEEP BOHOL COVID-FREE’
* THERE IS STILL NO ASSURANCE THAT BOHOL IS ALREADY CAPABLE OF STRENGTHENING ITS HEALTHCARE SYSTEM
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* NIABOT NA DINHI SA BOHOL ANG DUGANG 1,000 KA TESTING KITS
* SUBLING NANAWAGAN SI GOBERNADOR ARTHUR YAP SA MGA MAYOR SA KALUNGSURAN ILABI NA SA MGA COASTAL AREA NGA PAHUGTAN ANG SEGURIDAD ARON DI MALUTSAN OG MGA BIYAHEHDOR GIKAN SA LAING PROBINSYA TALIWA SA NAGPADAYONG HULGA SA COVID19
* GITIN-AW NI PCOO SEC. MARTIN ANDANAR NGA PAMILYA UG DILI PANIMALAY ANG HATAGAN SA SOCIAL AMELIORATION PROGRAM, KALIHIM MIPASALIG NGA IYANG IPAABOT SA MGA KADAGKUAN SA KAULOHAN NGA MAAPIL ANG MGA OPISYAL SA BARANGAY SA MAONG PROGRAMA
* NAKUHAAN OG MOKABAT 1.5 MILYUNES PESOS ANG DUHA KA MGA HIGH VALUE TARGET NGA TAGA-TALISAY CITY, CEBU KINSA NADAKPAN SA GIHIMONG BUY BUST OPERATION SA ISLANG BARANGAY SA LUNGSOD SA CALAPE
* NANAWAGAN SI GOBERNADOR ART YAP SA KATAWHAN NGA KUNG MAHIMO, DI UNA MAGPISTA OG PINABONGGA UG HIMOON LAMANG NGA HILUM SUD SA PANIMALAY ANG PAGSAULOG SA KAPISTAHAN SA MGA SANTOS
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