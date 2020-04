* CHRISTENDOM MOURNS THE DEATH OF CHRIST TODAY GOOD FRIDAY AS RECITATION OF THE 7 LAST WORDS REVERBERATES THIS AFTERNOON

* WITH STRICT IMPLEMENTATION OF THE NO-SAIL POLICY AND THE ENHANCED COMMUNITY QUARANTINE IN BOHOL, 2 BELGIAN NATIONALS WHO ARE RESIDENTS OF PANGLAO MANAGED TO BOARD A BOAT FROM CEBU CITY TO BOHOL BUT WERE PREVENTED FROM DISEMBARKING ON TAGBILARAN PORT AND FORCED TO RETURN TO CEBU CITY

* PROVINCIAL GOVERNMENT ALREADY SENT 620 THOUSAND PESOS TO 320 BOHOLANOS STRANDED IN CEBU

—————————————————————————

* NAKATALA OG PITO KA BAG-ONG KASO SA SA SEVERE ACUTE RESPIRATORY INFECTION ANG BOHOL HINUNGDAN NGA NAHIMO NA KARON NGA 12 ANG GIPAILAWOM SA HOSPITAL ISOLATION NGA SARI

* MAKAULI ANG MGA BOL-ANONG NATANGGONG SA LAING MGA PROBINSYA TUNGOD SA COVID-19 APAN DILI SILA MAGDUNGAN TANAN, DEPENDE SA KAANDAM SA ILANG MGA ULIAN NGA MGA LUNGSOD, APAN AYHA NA KUNG MALIBKAS NA ANG NO-SAIL POLICY SA PHILIPPINE COAST GUARD

* TUNGOD SA PADAYONG PAGPATUMAN SA ENHANCED COMMUNITY QUARANTINE SA LALAWIGAN SA BOHOL, GIPAAGI NALANG SA RADIO UG SOCIAL MEDIA ANG VISITA IGLESIA SA MGA MAGTUTUONG KATOLIKO

* GILAUMAN SA KAPULISAN NGA MAS SAYON ANG PAGBANTAY SA KAPULISAN KARON SA CENTRAL VISAYAS SA PAGTIMAAN SA SEMANA SANTA KAY WA NAY MGA PANAGTAPOK ALANG SA RELIHIYUSONG MGA KALIHUKAN TUNGOD SA ENHANCED COMMUNITY QUARANTINE (ECQ)

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics