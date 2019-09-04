TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY SEPTEMBER 4, 2019
Sep 4th, 2019 by headlines
*BOHOL PANGLAO INTERNATIONAL AIRPORT NOW READY FOR NIGHT FLIGHTS
*TWO AIRLINE COMPANIES TO OPEN INTERNATIONAL FLIGHTS HERE BY OCTOBER
*ABOITIZ TARGETS TO START OPERATING BOHOL PANGLAO INTERNATIONAL AIRPORT BY EARLY NEXT YEAR
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*CPP-NPA GIDEKLARANG PERSONA NON GRATA SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN
*GIKASUBO SA SIMBAHANG KATOLIKO ANG SUNOD-SUNOD NGA MGA KASO SA HIKOG SA BOHOL
*WA PA NAAPEKTUHI ANG BOHOL SA GIKATAHO NGA PAG-UBOS OG MAAYO SA PRESYO SA PALAY NGA NAHITABO SA UBANG LUGAR ILABI NA SA MGA DAPIT SA LUZON
*GIAWHAG NI GOBERNADOR ART YAP SI POLICE PROVINCIAL DIRECTOR CABAL NGA PANGUSGAN ANG INTELLIGENCE MONITORING BATOK SA MGA KRIMEN
*LAING NEGOSYANTE GIPUSIL, APAN NAKALINGKAWAS RA SA KAMATAYON
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