TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY SEPTEMBER 25, 2019
Sep 25th, 2019 by headlines
*PHIVOLCS RECORDS 8 MILD QUAKES IN BOHOL SO FAR THIS MONTH
…………..
*SUSIHON SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG GIINGONG WAY OCCUPANCY PERMIT ANG BAG-ONG KAPITOLYO
*MIPYAIT ANG MGA MOTORISTA SA BOHOL SA UWAHING PAGSAKA SA PRESYO SA GASOLINA NGA MIABOT OG LAPAS SA DOS PESOS UG DIESEL NGA HALOS DOS PESOS SAB MATAG LITRO; UG MAOY KINADAK-ANG KANTIDAD SA USBAW SA PRESYO SA LANA SA UWAHING MGA BUWAN NING TUIGA
*DUNA NA SAY LAING KOLEKTOR OG LENDING NGA GITULIS SA LUNGSOD SA UBAY
*GIBANSAY ANG 230 KA PUBLIC UTILITY DRIVERS PINAAGI SA PROGRAMA SA DRIVERS ACADEMY SA DOT’r UG LTRFB
*PATAY ANG 70 ANYOS NGA LALAKI SA TALIBON HUMAN GITUHOANG NATAGAK UG NALUMOS SA WATER IMPOUNDING SA BARANGAY SAN JOSE
*GIBANSAY ANG MGA KAPITAN SA MGA BAYBAYONG BARANGAY SA BOHOL KABAHIN SA SEGURIDAD SA KADAGATAN
Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics