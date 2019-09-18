TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY SEPTEMBER 18, 2019
Sep 18th, 2019 by headlines
*BOHOL LGUS SEEM RELUCTANT ON CLEAR-ROAD ORDER
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*USA SA DUHA KA AKUSADO SA PAGPATAY KANG MAYOR GISELA BONIEL NGA NASIKOP DIDTO SA SIYUDAD SA LAPU-LAPU, UBOS NA SA KOSTUDIYA SA BPPO
*HANGTOD KARON, POSITIBO PA SA RED TIDE ANG KADAGATAN SA DAUIS UG TAGBILARAN
*LUWAS PA GIHAPON ANG BOHOL SA AFRICAN SWINE FEVER
*SUBLING ILUSAD KARONG BUNTAG ANG TSIP SA BPPO
*DUNA NA SAY LANGYAW’NG TURISTA NGA NAMATAY SAMTANG NAG-SNORKLING SA PANGLAO
*KONSEHAL ADIONG, OPISYAL NA NGA GIILA NGA EX-OFFICIO MEMBER SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN NAGREPRESENTAR SA PCL
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