*THERE ARE NOW 7 BOHOLANO CONVICTS PREVIOUSLY RELEASED ON GOOD CONDUCT WHO HAD SURRENDERED IN RESPONSE TO DUTERTE’S DIRECTIVE ON THEIR REARREST

*LOAY POLICE TEAM ARRESTS THREE MORE SUSPECTED DRUG PERSONALITIES THROUGH A BUY-BUST OPERATION YESTERDAY WHERE PACKS OF SHABU WORTH 20,400 PESOS WERE CONFISCATED

…………..

*GILAUMANG TUKION ANG PAGTAHAN SA MGA BOL-ANONG BINILANGGO NGA NAKAGAWAS UBOS SA BAG-ONG BALAUD SA GOOD CONDUCT ATUL SA HIMOONG TIGUM SA PPOC UG PADAC KARONG ADLAWA

*UPAT KA BOKAL SA BOHOL NAPILI SA PROVINCIAL BOARD MEMBERS LEAGUE SA CENTRAL VISAYAS

*NANAMILIT NA SI KONSEHAL ARNIE TURCO SA MGA KAUBANG BOKAL ISIP INTERIM PRESIDENT SA PCL-BOHOL

