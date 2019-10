*TOURISM AND ENVIRONMENT TOP THE CONCERNS OF GOV ART YAP AS HE REPORTED WHAT HE HAS DONE FOR THE FIRST 100 DAYS IN OFFICE AS THE NEW GOVERNOR OF BOHOL

*PNP PRO’L DIRECTOR JONATHAN CABAL SAYS HE IS DEFINITE THAT THERE ARE NO NINJA COPS IN BOHOL DESPITE THE RECENT CONFISCATION OF KILOS OF SHABU INCLUDING THE LAST P10M WORTH SEIZED IN COGON DISTRICT THIS CITY

………………

*IPAHIGAYON SA DOLE KARONG BIERNES ANG PUBLIC HEARING KALABOT SA GIPANGAYO NGA USBAW SA SWELDO SA MGA MAMUMUO SA CENTRAL VISAYAS

*GIPASIDAN-AN NI PNP PROVINCIAL DIRECTOR COL. JONATHAN CABAL ANG KAPULISAN SA BOHOL NGA DILI MAGPAAPEKTO SA KONTROBERSIYA SA LIDERATO KARON SA PNP UG GIPASALIG GIHAPON ANG HUGOT NGA SUPORTA SA PAMUNUAN KARON NI PNP CHIEF OSCAR ALBAYALDE TALIWA SA PAGKADAHIG SA NINJA COPS

*PATAY SA PAGPANIGBAS SA USA KA BANA ANG KAUGALINGONG ASAWA DIDTO SA PILAR TUNGOD SA KAHUBOG SAMTANG SAMDAN USAB SA ULO ANG USA KA LALAKI HUMAN GITIGBAS USAB SA IG-AGAW DIDTO SA LOON

*HUMAN MAALARMA SA MIDUNGGONG BARGE, MIHANGYO ANG LOKAL NGA KAGAMHANAN SA ALBUR SA PPA NGA MAGPAHIBAWO KUNG DUNAY LAING BARKO O BARGE NGA MODUNGGO SA PANTALAN SA ALBUR

