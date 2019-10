*GOVERNOR ART YAP SAYS HE IS PREPARED TO SERVE A PREVENTIVE SUSPENSION DUE TO A CASE FILED AGAINST HIM DURING THE ARROYO ADMINISTRATION BUT

NOTHING TO DO WITH HIS DUTIES AS GOVERNOR OF BOHOL

*PNP PROVL DIRECTOR CABAL SAYS HE IS SURE THAT NO POLOICEMAN IN BOHOL IS INVOVLED WITH RECYCLING OF SHABU DESPITE THE SEIZURE OF MILLIONS WORTH OF SHABU SINCE HE ASSUMED AS PNP DIRECTOR TWO MONTHS AGO

*HUMAN SI BOKAL RICKY MASAMAYOR ANG GITUDLONG OIC SA BUHATAN SA BISE GOBERNADOR, BOKAL VICTOR BALITE, GUSTONG MAKLARO ANG “ RULE OF SUCCESSION” SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN KAY SIYA MAN ANH SENIOR BOARD MEMBER

*KARONG DOMINGO SUGDAN ANG MATAG GABII NGA BIYAHE SA BOHOL PANGLAO INTERNATIONAL AIRPORT

*ILUSAD PAG-USAB KARONG ADLAWA KAPULISAN SA BOHOL ANG DUGAY NANG NAUNDANG NGA TALAKAYAN SA ISYUNG PULIS

*PLANO SA KAGAMHANAN SA LALAWIGAN SA BOHOL NGA MAKIG-ABAG SA HUNAN SA CHINA ALANG SA IKALAMBO ILABINA SA AGRIKULTURA SA BOHOL

