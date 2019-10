*PROV’L SANGGUNIAN DECLARES BOHOL UNDER A STATE OF CALAMITY AFTER ROOT CROPS DAMAGE REACH TO P179M AMIDST LOW SUPPLY OF WATER IN FARMLANDS

*BISHOP ABET UY SAYS SOMETIMES CALAMITIES WILL TURN INTO A BLESSING AS IT BRINGS PEOPLE CLOSER TO GOD AS HE RECALLED THE DEVASTATING STRONG EARTHQUAKE WHICH DAMAGED SEVERAL CHURCH ON OCT. 15, 2013

…………..

*GIPAAGI SA PAG-AMPO ANG PAGHANDOM SA MGA BOL-ANON SA 7.2 MAGNITUDE NGA LINOG NGA MITAY-OG SA BOHOL UNOM NA KA TUIG ANG NAKALABAY

*PLANONG TUKORON SA LUNGSOD SA LILA ANG USA KA DAKONG BOULEVARD UG RELIGIOUS SHRINE ARON MAKADANI OG MGA TURISTA, PAMAHAYAG KINI NI MAYOR ARTURO JED PIOLLO

*PATAY ANG USA KA 7 ANYOS NGA BATANG BABAYE HUMAN MALUMOS SA SWIMMING POOL DIDTO SA GETAFE

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics