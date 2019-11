*TABANG MINDANAO” GENERATES NO LESS THAN P250,000 DURING THE FIRST DAY OF LAUNCHING YESTERDAY FOR THE THOUSANDS OF EARTHQUAKE VICTIMS IN MINDANAO

*ARCHBISHOP ROMULO VALLES SAYS MANY BOHOLANOS ARE AFFECTED IN THE 3 EARTHQUAKEs WHICH HIT MINDANAO PARITCULARLY DAVAO AND MAKILALA, COTABATO

*MOPADALA OG RELIEF OPERATION TEAM SUNOD SEMANA ANG KAGMAHANAN SA BOHOL SA MINDANAO NGA NAIGO SA TULO KA KUSOG NGA LINOG SAMTANG PDRRMO PADAYON USAB NGA MANAWAT OG DONASYON PARA SA MINDANAO

*MIBALIK NA SA TRABAHO KAGAHAPON ISIP MAYOR SA PANGLAO SI NILA MONTERO HUMAN MASILBIHAN ANG 90 KA ADLAW NGA PAGKASUSPENSO SA KATUNGDANAN

