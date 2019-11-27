TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY NOVEMBER 27, 2019
Nov 27th, 2019 by headlines
*NASIKOP ANG USA KA HIGH VALUE TARGET DRUG PERSONALITY SA RONDA DIDTO SA LUNGSOD SA JAGNA, DRUGAS NGA NASAKMIT MOABOT SA TUNGA SA USA KA MILYON KA PESOS SAMTANG LAING TIGPAYUHOT OG SHABU NADAKPAN SA BUY BUST UG NASAKMITAG KAPIN 40 MIL PESOS NGA DRUGAS SA LOAY
*GIAWHAG NI BISHOP ABET UY ANG KATAWHAN NGA HATAGAN OG DAKO UG DUGANG PANAHON ANG GINOO KAYSA CELLPHONE
*GIHULAGWAY NI LITO TALADUA, HEPE SA SOLID WASTE MANAGEMENT OFFICE NGA GAPAKASAYON LANG ANG MGA TAWO MAONG MIDAKO ANG PROBLEMA SA SIYUDAD
*GILANGKOB NA SA TICKET SA OCEAN JET ANG TERMINAL FEE SA PANTALAN, MATUD NI BOKAL JADE BAUTISTA
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