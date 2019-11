*ERRING BARANGAY OFFICIALS ARE NOT ASSURED TO FINISH THEIR TERM OF OFFICE EVEN AS ELECTIONS ARE MOVED TO 2022 SINCE THE PUBLIC CAN FILE COMPLAINT FOR THEIR DISMISSAL WITH THE DILG

*BOHOL MEDIA WELCOMES THE NEWS THAT THE PRESIDENTIAL TASK FORCE ON MEDIA SECURITY IS INVESTIGATING REPORTS THAT A POLITICIAN WAS THE MASTERMIND IN THE KILLING OF DUMAGUETE BROADCASTER DINDO GENEROSO

*DEP-ED SAYS PTA NOR SCHOOL PRINCIPALS CAN NOT IMPOSE COLLECTING DONATIONS FROM STUDENTS IN PUBLIC SCHOOLS

*GILUSAD SA LTFRB SA BOHOL ANG PUBLIC UTILITY VEHICLE MODERNIZATION PROGRAM, MGA KARAANG JEEP PANGPULIHAN NA OG MODERNONG SAKYANAN SA SUNOD TUIG

*IDILI NA UNYA ANG PAGGAMIT SA SINGLE-USE PLASTIC SA MGA TOURIST DESTINATION SAMA SA MGA BEACH RESORT SA HIGAYON NGA MABALAOD NA ANG BALAODNON NGA GISANG-AT NI KONGRESISTA ALEXIE TUTOR SA KONGRESO

*GIPANGETA KARON ANG AKTIBONG PULIS NGA SI CORPORAL ROGER RUBIO KINSA GIKATAHAPAN SA PAGBANHIG PATAY SA RADIO BLOCKTIMER NGA SI DINDO GENEROSO SA SIYUDAD SA DUMAGUETE, SAMTANG KAPULISAN SA NEGROS ORIENTAL MOHATAG OG GANTI SA MAKATUG-AN ASA ANG PULIS NGA SI RUBIO UG MGA KAUBAN

