May 8th, 2019 by headlines

*DUTERTE TO CAMPAIGN FOR EVASCO, ABAPO TODAY IN A RALLY AT GARCIA-HERNANDEZ

*PUNDOK PADAYON BOL-ANON CLARIFIES THAT NEWS ABOUT SUPREME COURT STOPPING YAP’S CASE AT SANDIGANBAYAN IS NOT A FAKE NEWS CONTRARY TO EVASCO SUPPORTER’S ALLEGATION

*EVASCO-ABAPO TEAM PROMISED TO WORK FOR THE REDUCTION OF THE PRICES OF ORDINARY COMMODITIES IN BOHOL

*PUNDOK PADAYON BOL-ANON WILL BRING ANG PROBINSYANO’S COCO MARTIN IN A BLUE CARAVAN FROM PANGLAO AIRPORT TO MARIBOJOC AND BALILIHAN, PASSING THROUGH DAUIS AND TAGBILARAN CITY

……….

*WA PA GIHAPOY NAMONITOR NGA PRIVATE ARMED GROUPS SA MGA KANDIDATO DINHI SA BOHOL, SUMALA SA KADAGKUAN SA MILITAR

*NAGPA-UPAW SAB ANG MGA PULIS DINHI SA BOHOL, SAMA SA GIHIMO SA UBANG MGA PULIS SA CENTRAL VISAYAS, ARON MAKAKUHA OG ATENSYON SA PUBLIKO SA ILANG KAMPANYA ALANG SA LIMPYO UG MATINUD-ANON NGA PINILIAY

*MIPASALIG ANG BOHOL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY NGA MOTABANG SA PAGBANTAY SA PAGPAHIGAYON SA PINILIAY KARONG LUNES ARON MASEGURONG LIMPYO UG MATINUD-ANON ANG PAGBOTO

*USA ANG NASIKOP UG USA ANG NAKA-IKYAS SA BUY BUST OPERATION SA KAPULISNA SA LUNGSOD SA DAUIS KARONG BAG-O

*DUNA NA SAY NAMATAY SA DISGRASYA SA MOTOR KARONG BAG-O SA LUNGSOD SA DUERO

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics