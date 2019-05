*PADAYON BOL-ANON EXPRESSED WORRIES ON THE DELAYED COMPLETION OF CANVASS AND PROCLAMATION OF WINNERS DUE TO RESULTS FROM SAGABAYAN PANGLAO AND TUBIGON NOTTALLIED DUE TO DEFECTS OF THE SD CARDS

*REP. ART YAP CONTINUES TO LEAD BY MORE THAN 6,000 VOTES OVER FORMER CABSEC JUN EVASCO WITH RESULTS FROM 3 TOWNS NOT YET INCLUDED

*LAND SLIDE VICTORY ANG NAANGKON NI KONGRESISTA ARIS AUMENTADO SA SEGUNDO DISTRITO

*GIKLARO SA MGA SAKOP SA PROVINCIAL BOARD OF CANVASSERS NGA DILI DAD-ON SA LAING LUGAR ANG MGA VOTE COUNTING MACHINES TUNGOD KAY ANG SD CARD MAN LANG SA VCM ANG GIDA SA CEBU ARON AYUHON

*MAKASAYSAYANON ANG PAGPAPILI NI BOARD MEMBER ALEXIE TUTOR NGA UNANG BABAYE NGA KONGRESISTA SA TERSERO DISTRITO UG DILI GIKAN SA LUNGSOD SA LOBOC

