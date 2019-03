*IT’S ASH WEDNESDAY TODAY WHICH STARTS THE LENTEN SEASON

*HOUSES IN ADJOINING PROPERTIES AT THE BACK OF THE CITY FIRE STATION AT CALCETA STREET, THIS CITY HAVE BEEN FLOODED FOR FOUR YEARS SINCE 2015 WHEN THE AREA BECAME A CATCH BASIN OF DRAINAGE WATER COMING FROM THE DAO PUBLIC MARKET AND A BIG ESTABLISHMENT NEARBY

*PROVINCIAL GOVERNMENT TO UNDERTAKE CLOUD SEEDING IF NO RAIN COMES THIS MAY

*NAGPAHIMANGNO SI BISHOP ABET UY SA PAGSUGOD SA KUWARESMA KARONG ADLAWA, ANGAY HINUMDUMAN SA KATAWHAN ANG PAGBIYA SA MGA SALA

*PADAYON ANG TINGUHA SA DEPARTMENT OF AGRICULTURE NGA MAMAHIMONG MAJOR DAIRY PRODUCTION AREA SA PILIPINAS ANG LALAWIGAN SA BOHOL SA UMAABOT NGA LIMA KA TUIG

*GIPUSIL-PATAY ANG USA KA DRAYBER OG DELIVERY TRUCK ATUL SA BAG-O LANG NAHITABO NGA TULIS DIDTO SA LUNGSOD SA SAN MIGUEL

*NEGATIBO SA DROGAS ANG 385 KA PULIS SA BOHOL NGA GIKALITAN OG DRUG TEST KARONG BAG-O

*PADAYON PANG GIPANGITA ANG USA KA MANANAGAT NGA TAGA-LUNGSOD SA MABINI HUMAN MAYABO ANG GISAKYAN NGA BAROTO SAMTANG NANAGAT SA UTLANAN SA BOHOL UG KADAGATAN SA SURIGAO

*GISUGAT SA LIBUAN KA MGA UBAYANON SI MISS INTERCONTINENTAL 2018 KAREN GALLMAN

