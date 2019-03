TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY MARCH 27, 2019: *INDAY SARA BACKING BOOSTS ABAPO’S BID IN THE VICE GUBERNATORIAL RACE*SENATOR GRACE POE WHO HAD JUST VISITED BOHOL ASSURES TO WATCH OVER THE IMPLEMENTATION OF THE RICE ENHANCEMENT FUND OF 10 BILLION PESOS A YEAR UNDER THE RICE TARIFFICATION LAW TO MAKE SURE THE MONEY WILL REALLY GO TO THE FARMERS AND NOT TO CORRUPT OFFICIALS*DEPARTMENT OF AGRICULTURE MOPAHIGAYON OG AGRI-PRENEURS FORUM SA BOHOL.............*SUGDAN NA KARONG ADLAWA ANG PAGLAHUGAY SA MGA ELECTION OFFICERS*HANGTUD KARON, WA PA’Y IKAHATAG ANG LTO DINHI SA TAGBILARAN NGA MGA PLAKA ALANG SA MGA MOTORSIKLO ALANG SA PAGPATUMAN SA BAG-ONG BALAUD SA DOBLE PLAKA*PADAYON PANG GISABOT SA PANGAGAMHANAN SA SYUDAD NGA DI PA KALIKAYAN NGA DUNA PAY MGA PINALIT SA TINDAHAN NGA GIPUTOS OG MGA PLASTIK NGA SUPOT TUNGOD KAY WA PA MAN SAB MAHUROT ANG MGA KARAAN NANG PLASTIK NGA SUPOT SA WA PA NAGSUGOD OG PATUMAN ANG NO-PLASTIC ORDINANCE SA SYUDAD*GIKALIPAY UG GIKAPASIGARBO SA MGA KABANAY NI FR. LEO DALMAO ANG PAGKATUDLO SA PARI ISIP BAG-ONG OBISPO SA ISABELA, BASILAN*SUBLING NAGPAHINUMDOM ANG MGA OPISYAL SA DEPARTMENT OF EDUCATION SA BOHOL NGADTO SA MGA TUNGHAAN NGA WAY PANINGLON NGA BAYRANAN O AMOT GIKAN SA MGA TINUN-AN NGA MOGRADWAR