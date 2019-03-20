TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY MARCH 20, 2019
Mar 20th, 2019 by headlines
*MAYOR INDAY SARA ARRIVING FOR “HUGPONG” RALLY THIS AFTERNOON
*NO LESS THAN PULSE ASIA RESEARCH, INC. PRESIDENT RONALD D. HOLMES SAYS PULSE ASIA’ BOHOL GUBERNATORIAL SURVEY IS ‘FAKE
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*SA LAING DISGRASYA SA MOTORSIKLO, SUNDALO ANG UWAHING NAKABSAN SA KINABUHI DIDTO SA LUNGSOD SA BILAR
*SI DAVAO CITY MAYOR INDAY SARA DUTERTE MISMO ANG MO-ENDORSO KANG BOARD MEMBER TOMAS ABAPO JR. ATUL SA RALLY SA HUGPONG PAGBABAGO KARONG ALAS 4 SA HAPON
*BOKAL BENJIE ARCAMO NABIKTIMA SAB SA FAKE NEWS NGA GISABWAG SA MGA TAWO NI EVASCO DIIN SIYA ANG GIPASANGINLAN SA GISUPAK SA KATAWHAN NGA RECLAMATION PROJECT NGA UNTA ANAA MAN SA KAMPO NI EVASCO ANG NAGPALUYO SA RECLAMATION
*2 ANYOS NGA BATA NAPASO SA BALAY NGA NAUGDAW SA LOBOC
*PADAYON PANG GISUBAY SA KAPULISAN SA LUNGSOD SA CALAPE ANG MOTIBO SAN PAGPUSIL SA USA KA NURSE NGA NASAMDAN SA PAA
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