*FIRST WAVE OF BOHOL POLL WILL RELEASE ON FRIDAY RESULTS ON VOTERS PREFERENCE FOR GOVERNOR AND THE 3 CONGRESSMEN IN BOHOL

*GUBERNATORIAL BET LEONCIO EVASCO, JR. WILL BE MEETING HIS MAYORALTY BETS THIS MORNING TO DISTRIBUTE MOBILIZATION FUND

*YAP REITERATES THE FACT THAT HE IS NOT BACKING OUT FROM THE GUBERNATORIAL RACE

*MAJORITY OF BOHOLANOS BELIEVE THE ENDORSEMENT OF THE MEMBERS OF THE FAMILY OF PRESIDENT DUTERTE WILL NOT ENSURE VICTORY FOR EVASCO

*DILG- BOHOL, NAGPAABOT SA IKADUHANG HUGNA SA LISTAHAN SA MGA POLITIKONG NALAMBIGIT SA ILLEGAL DRUG TRADE NGA GIKATAHONG IPAGAWAS KARONG SEMANAHA

*GIPAMAHAYAG SA NEGOSYANTENG SI NORRIS OCULAM NGA USA KA BLACK PROPAGANDA ANG PAGBANHAW SA ISYU KALABOT SA RECLAMATION PROJECT

*NAGPLANO ANG KAGAMHANANG PROBINSYAL NGA TUKORAN OG PROVINCIAL OFFICE SA BUREAU OF FIRE PROTECTION ANG YUTANG TUKORAN SA DRUG REHAB CENTER SA CORTES

*PADAYON ANG BOHOL EMPLOYMENT AND PLACEMENT OFFICE (BEPO) SA PAGPANGDAWAT SA MGA TINUN-AN NGA BUOT MO-SUMMER JOB UBOS SA SPECIAL PROGRAM FOR THE EMPLOYMENT OF STUDENTS (SPES)

*DILI NA GUSTONG TUMPANGAN NI DEPUTY SPEAKER ART YAP ANG MGA PAGPANAUT SA IYANG MGA KAATBANG SA POLITIKA TUNGOD KAY GUGMA ANG ANGAY ISABWAG UG DILI PAGDUMOT

