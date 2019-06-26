TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY JUNE 26, 2019
Jun 26th, 2019 by headlines
*SANGGUNIANG PANLALAWIGAN MAGPAHIGAYON OG KATAPUSANG SESYON UG MID-YEAR ASSESSMENT SA DILI PA MOLINGKOD ANG BAG-ONG NAPILI UG NASUBLIANG MGA BOKAL SA PROBINSIYA
*ARMAS UG BALA NASAKMIT GIKAN SA USA KA KANHI BARANGAY KAPITAN SA DIMIAO
*RESORT AND HOTELS WANT ACCURATE DATA ON TOURIST INFLUX
*GIPAABLIHAN NAG BALIK ANG MCDONALDS SA PANGLAO
*USA KA FIRETRUCK SA LOBOC, GITUGYAN NGADTO SA BUREAU OF FIRE PROTECTION, FIRE STATION GI-ACTIVATE
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