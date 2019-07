*LOTTO OF THE PHIL CHARITY SWEEPSTAKES OFFICE WILL RESUME TODAY AFTER PRES DUTERTE ORDERED LAST NIGHT THE LIFTING OF THE SUSPENSION ORDER

*TAGBILARAN CITY MAYOR BABA YAP WARNS THAT NO ONE IS EXEMPTED FROM THE IMPLEMENTATION OF THE CLAMPING ORDINANCE, EVEN WORKERS OF THE CITY HALL LIKE THE DRIVER OF THE CITY HEALTH OFFICE WHO WAS FINED FOR PARKING THE GOVERNMENT VEHICLE AT A CLAMPING ZONE ALONG THE UNIVERSITY OF BOHOL YESTERDAY

*MIPALABANG ANG SANGGUNIANG PANLALAWIGAN OG RESOLUSYON NGA NAG-AWHAG SA NGCP NGA PASPASAN ANG PAGTRABAHO SA CEBU-BOHOL INTERCONNECTION PROJECT

*NADAKPAN PAG-USAB SA KAPOLISAN SA LUNGSOD SA ALBUR ANG USA KA TRICYCLE DRIVER SA SYUDAD SA TAGBILARAN KINSA WA MISIPOT SA MGA HEARING KALABOT SA GI-ATUBANG NGA KASONG HOMICIDE UG CHILD ABUSE

*GIBANSAY SA DILG ANG MGA NASUBLIAN UG BAG-ONG NAPILI NGA MGA MAYOR ARON SA PAGPAHINUMDOM SA ILANG BAG-ONG MANDATO

*MIABOT SA 25,200 CC NGA DUGO ANG NATIGOM ATUL SA BOHOL BLOOD OLYMPICS NGA GIPAHIGAYON SA KAPITOLYO KARONG BAG-O

*DUNA NA SAY LAING NAGHIKOG UG ANG UWAHING NATALA USA KA BARANGAY KAGAWAD SA TAGUIHON, LUNGSOD SA BACLAYON NGA USA USAB KA MAGTUTUDLO SA USA KA UNIBERSIDAD SA TAGBILARAN

*TINGUHA SA BOL-ANONG BOKSIDOR NGA SI MARK MAGNIFICO MAGSAYO NGA MA KNOCK-OUT NIYA ANG IYANG KONTRA ATOL SA ILANG PANAGSANGKA KARONG AGOSTO 31 SA BOHOL WISDOM GYM SA SYUDAD SA TAGBILARAN

