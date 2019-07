*NGCP ASSURES THAT THE VISAYAS BACKBONE TRANSMISSION PROJECT IS ALREADY IN THE PIPELINE OF IMPLEMENTATION

*GOOD SAMARITAN RIDERS ASSOCIATION CLARIFIES THAT THEY ARE IN THE PROCESS OF COMPLYING WITH SEC’S ADDITIONAL REQUIREMENTS

*GITUKI SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG KALIT NGA PAGSAKA SA BAYRANAN SA KURYENTE UG GIAWHAG ANG NGCP NGA DALION ANG CEBU-BOHOL INTERCONNECTION PROJECT

*GIAWHAG SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG BOHOL ENERGY DEVELOPMENT ADVISORY GROUP (BEDAG) NGA HIPNOON ANG TERMS OF REFERRENCE SA ONE BOHOL POWER ARON DUNA NAY DUGANG MGA MAMUMUHUNAN SA PATIGAYON SA KURYENTE NGA MAKASULOD DINHI SA BOHOL ARON PAGTUBAG SA NAGSAKA NGA PANGINAHANGLANON SA KURYENTE

*TUNGOD SA PADAYONG PAGSAKA SA MGA KASO SA DENGUE, PADAYON ANG MGA TINUGYANAN SA PANGLAWAS SA PAGPAHIMANGNO SA KATAWHAN NGA KANUNAY’NG MANGLIMPYO SA PALIBOT ARON DILI MODAGHAN ANG LAMOK

*NAGPAGAWAS OG MEMORANDUM ANG MUNISIPYO SA TUBIGON NGA NAGPAHIMANGNO SA MGA OPISYAL SA BARANGAY NGA KINAHANGLAN ALERTO BATOK SA KALIHUKAN SA THE PHILIPPINE GOOD SAMARITAN RIDERS ASSOCIATION INC.

*ILAHUGAY SA BUHATANG REHIYONAL SA LTO ANG MGA NAGDUMALA SA ILANG MGA DISTRICT OFFICES UG NAKAIGUAN NGA ABOGADO ANG MANGULO SA LTO-TAGBILARAN

*GIBUKSAN KAGAHAPON ANG UPAT KA ADLAW NGA SANDUGO AGRI FAIR NGA GISALMOTAN SA 16 KA LUNGSOD

*GITINGUHA SA DIOCESE OF TAGBILARAN NGA ANG TANANG MGA PAROKYA O SIMBAHAN MOGAMIT NA OG SOLAR POWER AGI’G SUPORTA SA PANAWAGAN SA KATAWHAN NGA PAGPROTEKTA SA KINA-IYAHAN ALANG UG INGON MAN SA KAUGMAON SA MGA KABATAAN

